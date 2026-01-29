CANAL RCN
Economía Video

Así se ensambla una moto en Colombia: vea cómo producen 50 motos por hora

Noticias RCN ingresó a una ensambladora en Colombia y reveló cómo se producen motocicletas pieza por pieza, con líneas que ensamblan hasta 50 motos por hora.

Sebastián Montañez

enero 29 de 2026
04:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Noticias RCN tuvo acceso exclusivo a uno de los procesos industriales más relevantes del país: el ensamble de motocicletas en Colombia, el vehículo que hoy lidera la movilidad nacional.

¿Busca moto? Bancolombia amplía su oferta en 2026 con modelos desde $4,9 millones
RELACIONADO

¿Busca moto? Bancolombia amplía su oferta en 2026 con modelos desde $4,9 millones

Con una participación cercana al 63% del parque automotor, la moto se convirtió en una herramienta clave para millones de hogares, especialmente en regiones donde es sinónimo de trabajo y sustento diario.

Estuvimos en la planta de Auteco en Cartagena, una de las dos ensambladoras que la compañía tiene en el país, donde pudo conocer paso a paso cómo una motocicleta se arma desde cero, pieza por pieza, hasta quedar lista para rodar.

Así inicia el proceso de ensamble de una motocicleta

Todo comienza con la llegada de las partes a la planta. Chasis, motores, suspensiones y componentes eléctricos ingresan a la línea de producción, donde el proceso se divide en dos líneas de ensamble, según el tipo de motocicleta.

Industria de motos en Colombia cerró 2025 al alza y proyecta un 2026 estable
RELACIONADO

Industria de motos en Colombia cerró 2025 al alza y proyecta un 2026 estable

La línea 1 está destinada a motos de bajo cilindraje, las más comunes en las calles del país. Allí, el ritmo es acelerado, pues se ensamblan entre 46 y 50 motocicletas por hora, gracias a procesos estandarizados y tiempos optimizados.

En contraste, la línea 2 se enfoca en motos de mayor cilindraje y tecnología, que requieren más validaciones, ajustes y controles de calidad. Por esta razón, el ritmo de ensamble es menor: entre 10 y 12 motos por hora, priorizando precisión y seguridad.

La moto, el vehículo que mueve a Colombia

Las cifras explican por qué este proceso es tan estratégico. En Colombia, uno de cada tres hogares tiene una motocicleta, y el 91 % de esos hogares pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Además, el 55,7 % de los colombianos que usan moto lo hacen como herramienta de trabajo.

Esto es todo lo que tiene que saber sobre el día sin carro y sin moto en Bogotá el próximo 5 de febrero
RELACIONADO

Esto es todo lo que tiene que saber sobre el día sin carro y sin moto en Bogotá el próximo 5 de febrero

Al cierre de 2025, el país alcanzó un parque de 13 millones de motocicletas, con un dato que marca tendencia, pues más del 35% de los registros corresponden a mujeres.

Una señal clara de cómo la moto sigue ganando espacio como solución de movilidad, empleo e independencia económica en Colombia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ofertas de empleo

¿Cómo aplicar a las 1.100 vacantes de empleo de la DIAN? Sueldos para profesionales de $17 millones

Ciberseguridad

¡Pilas! El peligroso mensaje sobre las elecciones de marzo que no debe abrir

Dólar

El dólar sorprende en Colombia con nueva caída al cierre de este jueves, 29 de enero

Otras Noticias

Venezuela

Trump anuncia reapertura del espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales

La medida se produce después de que las aerolíneas comerciales interrumpieran prácticamente todos los vuelos a Caracas.

Antártida

Así fue el estudio que la tripulación del ARC Simón Bolívar realizó a ballenas jorobadas en la Antártida

El equipo de Noticias RCN a bordo del ARC Simón Bolívar documentó cómo se realizaron los estudios de biopsias no letales a los mamíferos marinos del continente blanco.

Yeison Jiménez

Georgy Parra, famoso productor, revela fragmento de canción inédita de Yeison Jiménez

Luis Díaz

Luis Díaz, el "Balón de Oro en las sombras", según la prensa española

Invima

Alerta por producto fraudulento para los ojos en el país: Invima advirtió