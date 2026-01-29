Así se ensambla una moto en Colombia: vea cómo producen 50 motos por hora

Noticias RCN tuvo acceso exclusivo a uno de los procesos industriales más relevantes del país: el ensamble de motocicletas en Colombia, el vehículo que hoy lidera la movilidad nacional.

Con una participación cercana al 63% del parque automotor, la moto se convirtió en una herramienta clave para millones de hogares, especialmente en regiones donde es sinónimo de trabajo y sustento diario.

Estuvimos en la planta de Auteco en Cartagena, una de las dos ensambladoras que la compañía tiene en el país, donde pudo conocer paso a paso cómo una motocicleta se arma desde cero, pieza por pieza, hasta quedar lista para rodar.

Así inicia el proceso de ensamble de una motocicleta

Todo comienza con la llegada de las partes a la planta. Chasis, motores, suspensiones y componentes eléctricos ingresan a la línea de producción, donde el proceso se divide en dos líneas de ensamble, según el tipo de motocicleta.

RELACIONADO Industria de motos en Colombia cerró 2025 al alza y proyecta un 2026 estable

La línea 1 está destinada a motos de bajo cilindraje, las más comunes en las calles del país. Allí, el ritmo es acelerado, pues se ensamblan entre 46 y 50 motocicletas por hora, gracias a procesos estandarizados y tiempos optimizados.

En contraste, la línea 2 se enfoca en motos de mayor cilindraje y tecnología, que requieren más validaciones, ajustes y controles de calidad. Por esta razón, el ritmo de ensamble es menor: entre 10 y 12 motos por hora, priorizando precisión y seguridad.

La moto, el vehículo que mueve a Colombia

Las cifras explican por qué este proceso es tan estratégico. En Colombia, uno de cada tres hogares tiene una motocicleta, y el 91 % de esos hogares pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Además, el 55,7 % de los colombianos que usan moto lo hacen como herramienta de trabajo.

RELACIONADO Esto es todo lo que tiene que saber sobre el día sin carro y sin moto en Bogotá el próximo 5 de febrero

Al cierre de 2025, el país alcanzó un parque de 13 millones de motocicletas, con un dato que marca tendencia, pues más del 35% de los registros corresponden a mujeres.

Una señal clara de cómo la moto sigue ganando espacio como solución de movilidad, empleo e independencia económica en Colombia.