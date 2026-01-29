Así se ensambla una moto en Colombia: vea cómo producen 50 motos por hora
Noticias RCN ingresó a una ensambladora en Colombia y reveló cómo se producen motocicletas pieza por pieza, con líneas que ensamblan hasta 50 motos por hora.
Sebastián Montañez
04:04 p. m.
Noticias RCN tuvo acceso exclusivo a uno de los procesos industriales más relevantes del país: el ensamble de motocicletas en Colombia, el vehículo que hoy lidera la movilidad nacional.
Con una participación cercana al 63% del parque automotor, la moto se convirtió en una herramienta clave para millones de hogares, especialmente en regiones donde es sinónimo de trabajo y sustento diario.
Estuvimos en la planta de Auteco en Cartagena, una de las dos ensambladoras que la compañía tiene en el país, donde pudo conocer paso a paso cómo una motocicleta se arma desde cero, pieza por pieza, hasta quedar lista para rodar.
Así inicia el proceso de ensamble de una motocicleta
Todo comienza con la llegada de las partes a la planta. Chasis, motores, suspensiones y componentes eléctricos ingresan a la línea de producción, donde el proceso se divide en dos líneas de ensamble, según el tipo de motocicleta.
La línea 1 está destinada a motos de bajo cilindraje, las más comunes en las calles del país. Allí, el ritmo es acelerado, pues se ensamblan entre 46 y 50 motocicletas por hora, gracias a procesos estandarizados y tiempos optimizados.
En contraste, la línea 2 se enfoca en motos de mayor cilindraje y tecnología, que requieren más validaciones, ajustes y controles de calidad. Por esta razón, el ritmo de ensamble es menor: entre 10 y 12 motos por hora, priorizando precisión y seguridad.
La moto, el vehículo que mueve a Colombia
Las cifras explican por qué este proceso es tan estratégico. En Colombia, uno de cada tres hogares tiene una motocicleta, y el 91 % de esos hogares pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Además, el 55,7 % de los colombianos que usan moto lo hacen como herramienta de trabajo.
Al cierre de 2025, el país alcanzó un parque de 13 millones de motocicletas, con un dato que marca tendencia, pues más del 35% de los registros corresponden a mujeres.
Una señal clara de cómo la moto sigue ganando espacio como solución de movilidad, empleo e independencia económica en Colombia.