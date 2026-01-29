Así reaccionó Karol G al escuchar a Feid en plena rumba: captada en video

La vida sentimental de Karol G volvió a estar bajo la lupa pública tras confirmarse lo que muchos temían: el fin de su relación con el también cantante antioqueño Feid.

A través de las redes sociales, se hizo viral un video captado durante un evento privado en Medellín, mostrando un gesto de la artista que muchos interpretaron como una prueba evidente del difícil momento que atraviesa tras la separación confirmada recientemente por el medio internacional TMZ.

El encuentro ocurrió en un barrio popular de la capital antioqueña, donde "La Bichota" se reunió con colegas de la talla de Ryan Castro y Arcángel.

El motivo de la cita era doble: ofrecer un concierto sorpresa para sus fanáticos locales y celebrar el cumpleaños de Daiky Gamboa, el mejor amigo y confidente de la intérprete de "Provenza".

Sin embargo, la música y la euforia se transformaron en un momento de tensión cuando los parlantes reprodujeron un fragmento donde canta su ahora expareja.

El gesto de Karol G con la parte de Feid en '+57'

Mientras la fiesta transcurría con normalidad, Karol G interpretaba con energía sus versos en la colaboración "+57". No obstante, el ambiente cambió drásticamente cuando llegó el turno de la parte vocal de Feid.

En ese preciso instante, la efusividad de la cantante desapareció: Karol G decidió bajarse la gorra para cubrir su rostro por completo y agachó la cabeza, evitando cualquier contacto visual con el público o las cámaras mientras sonaba la voz del "Ferxxo".

Este cambio de semblante no solo fue notado por los asistentes, sino que quedó registrado en múltiples dispositivos móviles que rápidamente inundaron plataformas como TikTok e Instagram.

La actitud de la artista, mucho más reservada y visiblemente afectada, ha alimentado los rumores sobre los términos en los que finalizó el noviazgo, el cual ya venía dando señales de agotamiento desde el último trimestre de 2025 debido a la falta de interacciones en redes sociales.

¿Desamor o incomodidad al escuchar a Feid?

La reacción de la cantante desató un intenso debate entre sus seguidores, conocidos como el "fandom" de La Bichota. Los comentarios no se hicieron esperar, dividiéndose entre quienes sienten empatía por su proceso de duelo y quienes critican la exposición mediática de su vida privada.

Cabe recordar que ambos artistas dejaron de seguirse en redes sociales recientemente y pasaron las festividades de fin de año por separado, marcando una distancia definitiva.

Por ahora, ni Karol G ni Feid han emitido comunicados oficiales adicionales, pero este video confirma que, para la estrella mundial, escuchar la voz de su ex sigue siendo un tema sensible.