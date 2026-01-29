Yeison Jiménez llegó al Times Square: el homenaje que estremeció a sus seguidores

Han pasado más de dos semanas desde la trágica muerte de Yeison Jiménez, y los homenajes no se detienen.

El cantante de música popular, considerado uno de los artistas más importantes del género en Colombia, sigue siendo recordado dentro y fuera del país, mientras sus seguidores y colegas mantienen vivo su legado.

El fallecimiento del artista, junto a parte de su equipo musical, en un accidente de avioneta, dejó un profundo vacío en la industria.

También quedaron en pausa varios sueños que Yeison Jiménez tenía en agenda, como el lanzamiento de un nuevo álbum, su segundo concierto en El Campín y un anhelo que repetía con ilusión: verse algún día en las icónicas pantallas de Nueva York.

El homenaje que iluminó el Times Square

Ese último sueño se cumplió de manera póstuma. En los últimos días, las gigantes pantallas del Times Square se encendieron para rendirle un emotivo homenaje al Aventurero, como era conocido por sus fanáticos.

RELACIONADO Yeison Jiménez y la promesa que hizo en Año Nuevo antes de su muerte

El tributo también se replicó en pantallas digitales de Los Ángeles, generando miles de reacciones en redes sociales.

“Las pantallas en NY y Los Ángeles rinden tributo a @yeison_jimenez ❤️. Un sueño más cumplido. Una promesa que no se rompió. ¡Gracias!”, compartió la cuenta de @rafaelmejiajrmo.

El Campín, escenario de un adiós inolvidable

Los homenajes continuarán este sábado 31 de enero, cuando se realice el concierto en memoria de Yeison Jiménez en el Estadio El Campín, un evento que se adelantó y que representa uno de los mayores sueños del cantante: llenar por segunda vez el máximo escenario de Bogotá.

La expectativa creció connombres que han trascendido. Según versiones cercanas a la organización e información extraoficial, el cartel podría incluir a Natalia Jiménez, Luis Alfonso, Marbelle, Pasabordo, Álex Campos y Nelson Velásquez, en un concierto que promete ser tan emotivo como histórico.

Datos clave del concierto Homenaje a Yeison Jiménez

• Tour: Mi Promesa 2 – El sueño del Aventurero

• Fecha: Sábado, 31 de enero de 2026

• Lugar: Estadio El Campín – Bogotá

• Organiza: Eventos Sírvalo Pues

• Patrocina: Aguardiente Amarillo

• Apertura de puertas: 1:00 p.m.

• Inicio del show: 4:00 p.m.