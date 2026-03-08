CANAL RCN
Tendencias

Participantes serán fuertemente SANCIONADOS en La Casa de los Famosos: el 'jefe' ya lo determinó

De acuerdo con el 'jefe', se rompieron reglas que son indispensables.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

marzo 08 de 2026
04:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la gala de La Casa de los Famosos Colombia 2026 de este domingo 8 de marzo, la tensión será protagonista.

Y es que, aparte del posicionamiento y la jornada de eliminación, varios participantes recibirán un fuerte llamado de atención del 'jefe' y tendrán que asumir una nueva sanción.

Este será el ELIMINADO de La Casa de los Famosos Colombia 2026, de acuerdo al análisis de la IA
RELACIONADO

Este será el ELIMINADO de La Casa de los Famosos Colombia 2026, de acuerdo al análisis de la IA

Así se dio a conocer a través de la cuenta oficial de Instagram de La Casa de los Famosos Colombia de 2026. ¿Qué fue exactamente lo que se planteó?

Tres participantes recibirán una fuerte sanción en La Casa de los Famosos Colombia 2026

En las redes sociales se advirtió que tres participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 rompieron una regla clave y que el 'jefe' se dio cuenta de todo.

"Esta noche, tres famosos serán sancionados por el 'jefe'. Él todo lo ve y todo lo hace cumplir", se escribió.

"Nada es invisible ante los ojos del 'jefe'. Tres habitantes rompieron las reglas y sufrirán las consecuencias en La Casa de los Famosos Colombia. ¿Quiénes crees que son y qué habrán hecho?", se añadió.

¿Cuáles son los participantes que están en riesgo de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Después de la última jornada de nominación, seis participantes quedaron en riesgo de abandonar la 'casa más famosa del país'. Ellos son:

  • Alexa Torrex, que fue nominada por la última eliminada.
  • Yuli Ruiz, que fue nominada por la casa.
  • Juan Carlos Arango, que fue nominado por la casa.
  • Juan Palau, que fue nominado por el público.
  • Eidevin López, que fue nominado por el público.
  • Juanse Laverde, que fue nominado por el líder de la semana.

Tenga en cuenta que usted puede ver La Casa de los Famosos Colombia 2026, en la App del Canal RCN, durante las 24 horas.

¡Sorpresa absoluta en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Así quedó la placa antes de una nueva ELIMINACIÓN
RELACIONADO

¡Sorpresa absoluta en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Así quedó la placa antes de una nueva ELIMINACIÓN

Además, todas las galas principales se pueden visualizar en la señal principal del Canal RCN, después de la emisión de Noticias de las 7:00 de la noche.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Astrología

Mhoni Vidente lanzó nueva predicción sobre las elecciones que se están realizando en Colombia: esto dijo

Viral

Revelaron quién es la “hija” de Esperanza Gómez: es viral en las redes

La casa de los famosos

Este será el ELIMINADO de La Casa de los Famosos Colombia 2026, de acuerdo al análisis de la IA

Otras Noticias

Irán

¿Quién es Mojtaba Jamenei? Irán tiene nuevo líder supremo

Mojtaba Jamenei fue designado como nuevo líder supremo de Irán: ¿Quién es?

camilo vargas

La espectacular atajada de Camilo Vargas con Atlas que le da la vuelta al continente

Camilo Vargas fue protagonista con Atlas tras una espectacular atajada de penalti que ya es viral. La jugada del arquero colombiano sorprende al fútbol mexicano.

Norte de Santander

Ella era Camila García, joven que murió tras accidente en un tobogán de Chinácota

Elecciones en Colombia

¿Cómo reclamar el medio día libre en el trabajo por votar en las elecciones del 8 de marzo?

Cuidado personal

Los vínculos sociales negativos podrían acelerar el envejecimiento, según investigación