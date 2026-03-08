Participantes serán fuertemente SANCIONADOS en La Casa de los Famosos: el 'jefe' ya lo determinó

En la gala de La Casa de los Famosos Colombia 2026 de este domingo 8 de marzo, la tensión será protagonista.

Y es que, aparte del posicionamiento y la jornada de eliminación, varios participantes recibirán un fuerte llamado de atención del 'jefe' y tendrán que asumir una nueva sanción.

Así se dio a conocer a través de la cuenta oficial de Instagram de La Casa de los Famosos Colombia de 2026. ¿Qué fue exactamente lo que se planteó?

Tres participantes recibirán una fuerte sanción en La Casa de los Famosos Colombia 2026

En las redes sociales se advirtió que tres participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 rompieron una regla clave y que el 'jefe' se dio cuenta de todo.

"Esta noche, tres famosos serán sancionados por el 'jefe'. Él todo lo ve y todo lo hace cumplir", se escribió.

"Nada es invisible ante los ojos del 'jefe'. Tres habitantes rompieron las reglas y sufrirán las consecuencias en La Casa de los Famosos Colombia. ¿Quiénes crees que son y qué habrán hecho?", se añadió.

¿Cuáles son los participantes que están en riesgo de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Después de la última jornada de nominación, seis participantes quedaron en riesgo de abandonar la 'casa más famosa del país'. Ellos son:

Alexa Torrex, que fue nominada por la última eliminada.

Yuli Ruiz, que fue nominada por la casa.

Juan Carlos Arango, que fue nominado por la casa.

Juan Palau, que fue nominado por el público.

Eidevin López, que fue nominado por el público.

Juanse Laverde, que fue nominado por el líder de la semana.

Tenga en cuenta que usted puede ver La Casa de los Famosos Colombia 2026, en la App del Canal RCN, durante las 24 horas.

Además, todas las galas principales se pueden visualizar en la señal principal del Canal RCN, después de la emisión de Noticias de las 7:00 de la noche.