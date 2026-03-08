¿Quién es Mojtaba Jamenei? Irán tiene nuevo líder supremo

Irán vive un momento de transformación política tras la designación de su nuevo líder supremo.

La Asamblea de Expertos de Irán anunció la elección de Mojtaba Jamenei como máxima autoridad religiosa y política del país, luego de la muerte de su padre, Alí Jamenei.

De acuerdo con reportes difundidos por medios estatales iraníes, la decisión fue tomada por los 88 clérigos de alto rango que integran la Asamblea de Expertos, el órgano encargado de seleccionar al líder supremo en el sistema político de la República Islámica.

RELACIONADO Irán rechaza intervención de Trump mientras Israel asegura haber atacado base militar en Teherán

El nombramiento se produce días después de la muerte del ayatolá Alí Jamenei, quien había ocupado el cargo durante más de tres décadas.

Según reportes internacionales, el líder iraní murió tras un bombardeo realizado el pasado 28 de febrero durante una operación conjunta de Estados Unidos y Israel contra objetivos del régimen iraní.

La elección de Mojtaba Jamenei marca un momento histórico para la política iraní y genera interrogantes dentro y fuera del país sobre el rumbo que tomará el gobierno en los próximos años.

¿Quién es Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán?

Mojtaba Jamenei es un clérigo chiita de rango medio que durante años estuvo vinculado al círculo más cercano de poder en Irán.

Aunque su figura había mantenido un perfil relativamente discreto frente a la opinión pública internacional, dentro del sistema político iraní era visto como uno de los posibles sucesores de su padre.

Analistas políticos señalan que su influencia se consolidó gracias a su cercanía con la Guardia Revolucionaria Islámica, considerada uno de los pilares más poderosos del aparato estatal iraní.

Además de su relación con este sector militar, Mojtaba Jamenei contaba con el respaldo de algunos sectores del establishment religioso y político que rodeaban al ayatolá Alí Jamenei.

Durante años, diferentes observadores internacionales lo mencionaron como una figura clave dentro de las redes de poder del país.

RELACIONADO Trump lanza alianza con 17 países para destruir cárteles en América

A pesar de que la ideología oficial de la República Islámica rechaza el principio de sucesión hereditaria, su designación refleja la influencia que la familia Jamenei mantiene dentro del sistema político iraní.

Nuevo líder supremo de Irán

La elección de Mojtaba Jamenei también ha generado debate dentro del país y entre expertos en política internacional.

Algunos analistas consideran que el nombramiento podría interpretarse como una continuidad del poder dentro del círculo cercano del antiguo líder supremo.

El cargo de líder supremo en Irán representa la máxima autoridad del Estado. Esta figura tiene control sobre las fuerzas armadas, la política exterior y las principales decisiones estratégicas del país.

Por esa razón, la elección realizada por la Asamblea de Expertos tiene un impacto directo en el equilibrio político interno y en las relaciones internacionales de Irán.

En los próximos meses, el nuevo líder supremo enfrentará desafíos significativos, incluyendo las tensiones con potencias occidentales, el papel de Irán en los conflictos de Medio Oriente y la situación económica interna.

La llegada de Mojtaba Jamenei al cargo marca así una nueva etapa en la historia política iraní y abre interrogantes sobre la dirección que tomará el país tras décadas bajo el liderazgo de su padre.