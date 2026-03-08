Este será el ELIMINADO de La Casa de los Famosos Colombia 2026, de acuerdo al análisis de la IA

Este domingo, como sucede habitualmente, se llevará a cabo una nueva jornada de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

En esta ocasión, seis participantes se encuentran en riesgo de abandonar la competencia. Ellos son Alexa Torrex, Juan Palau, Yuli Ruiz, Juan Carlos Arango, Eidevin López y Juanse Laverde.

Alexa Torrex quedó nominada por la última eliminada, que fue Lady Noriega, mientras que Juan Palau y Eidevin López fueron los escogidos del público.

Además, Juanse Laverde quedó en la placa por decisión de 'Campanita', que fue el líder de la semana, y Juan Carlos Arango y Yuli Ruiz fueron los más votados por los otros participantes.

¿Qué pasará? ¿Quién podría ser el nuevo eliminado? Descubra aquí en Noticias RCN el análisis de la inteligencia artificial.

Este sería el nuevo participante eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026

De acuerdo con ChatGPT, son muy bajas las probabilidades de que Alexa Torrex abandone La Casa de los Famosos Colombia 2026.

"Alexa ha demostrado que tiene un 'fandom' muy fuerte y ha sido la más votada en las últimas semanas", señaló la herramienta digital.

Sin embargo, el panorama de Juan Carlos Arango y Eidevin López, según la inteligencia artificial, es muy diferente.

"El eliminado más probable sería Juan Carlos Arango. Él ingresó hace poco a la competencia y no ha demostrado tener un 'fandom' sólido", precisó ChatGPT.

"Sin embargo, a Eidevin López varias predicciones y análisis lo ponen como uno de los más vulnerables porque no ha tenido un 'fandom' muy visible y suele aparecer en riesgo cuando el público vota", concluyó la inteligencia artificial.

¿Qué pasará en La Casa de los Famosos Colombia 2026 antes de la eliminación?

Este domingo 8 de marzo, como siempre ocurre en las jornadas de eliminación, se realizará un nuevo posicionamiento.

Todos los participantes se pararán frente a alguno de los famosos que están en riesgo y les dirán por qué quieren que se vayan de la competencia.

Cada una de esas emociones se pueden seguir en la señal principal y en la App del Canal RCN.