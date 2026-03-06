¡Sorpresa absoluta en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Así quedó la placa antes de una nueva ELIMINACIÓN

Este viernes 6 de marzo, en la denominada semana de la 'no salvación' y la 'doble eliminación', se llevó a cabo una nueva jornada de nominación en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Como siempre ocurre cuando se realiza esa dinámica, la tensión fue la protagonista y salieron 'a flote' varias de las diferencias que tienen los participantes.

En esta ocasión, el 'jefe' determinó que cada uno de los votos negativos tenía que asignarse de frente. Además, se recordó que las razones expresadas debían ser contundentes y claras.

Cada famoso seleccionó la figura de un huevo al azar, tuvo que acomodarse en un circulo morado y se vio en la obligación de asignar tres puntos: dos para un participante y uno para otro.

No obstante, cuando se fue abriendo cada huevo, todos descubrieron que los votos podían multiplicarse, anularse, transferirse o mantenerse igual.

Asimismo, como es habitual en La Casa de los Famosos Colombia 2026, los televidentes también tuvieron voz y voto y terminaron de conformar la temida placa de nominación.

Todos los participantes que quedaron escogidos, irán directo a la sala de eliminación en la noche del domingo 8 de marzo y tendrán que iniciar una campaña para que su público les ayude a quedarse en el reality.

¿Quiénes son los nominados? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así quedó la placa de nominación en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Luego de que se realizó la nominación 'de frente' en la noche de este 6 de marzo y tanto el líder de la semana como el público expresaron su sentir, estos participantes quedaron en riesgo de eliminación:

Juan Carlos Arango. nominado por la casa.

Yuli Ruiz: nominada por la casa

Juan Palau: nominado por el público.

Eidevin López: nominado por el público.

Juanse Laverde: nominado por el líder de la semana.

¿Qué más sucedió en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Aparte de la nominación, este viernes también se realizó una nueva prueba de 'Beneficio y Castigo' en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Los integrantes de la habitación 'Calma' fueron los ganadores y recibirán objetos familiares.

Mientras tanto, tras su derrota, la habitación 'Tormenta' se cerrará por 24 horas.

Recuerde que usted puede seguir todas las emociones de La Casa de los Famosos Colombia 2026 en la señal principal y en la App del Canal RCN.