La pequeña complicación que tuvo Maluma durante un concierto en Argentina

El cantante colombiano Maluma, enloqueció a sus seguidores en el último concierto que brindó en Buenos Aires, Argentina.

Juan Luis Londoño Arias, dio fin a su gira en el país latinoamericano con una presentación que se llevó a cabo en el Estadio Vélez Sarsfield.

El artista aprovechó su gira musical para promocionar su reciente álbum, The Love & Sex Tape, una nueva entrega de 8 canciones.

Durante su presentación, Maluma compartió un mensaje con sus seguidores y aseguró que “he viajado a muchísimos países en los años que llevo de mi carrera musical y me he encontrado con todo tipo de público, maravillosos, todos, pero me atrevo a decir que ustedes son los mejores fanáticos del mundo”.

Entretanto, en las recientes horas, el reconocido cantante de reguetón y trap latino, compartió en su cuenta oficial de Instagram, los emotivos momentos que vivió durante su presentación en Argentina.

Inicialmente, en el carrusel, Maluma publicó un video en el que se escucha cómo la multitud canta su canción Hawái y adicionalmente, otro video que deja ver el momento en el que toda su fanaticada enciende la linterna de los teléfonos para acompañar al artista.

La complicación de Maluma durante su concierto

Sin embargo, eso no fue lo único que compartió. El artista acompañó su publicación con el mensaje “¡JAMÁS OLVIDARE ESTA NOCHE! GRACIASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!! (Miren el último video, se iba complicando la cosa 😂)”.

La afirmación de “se iba complicando la cosa”, hace referencia al último video en el carrusel, en el que se logra ver el cuándo el artista aparece, de sorpresa, dentro del público y varias personas se abalanzaron sobre él.

Gracias a la reacción inmediata de su esquema de seguridad, se logró neutralizar la situación y se creó una vía para que Maluma lograra llegar al escenario.