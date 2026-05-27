La Liendra sufrió percance antes de toparse de frente con un hipopótamo en el Magdalena

La presencia de hipopótamos en distintas zonas del país no solo se ha convertido en una actividad turística para los visitantes, sino también en una de las principales razones que hoy preocupan a los ambientalistas por los negativos efectos de su presencia en los ecosistemas del país.

Ante la gran polémica que se ha desatado sobre la decisión de sacrificar a una gran cantidad de estos ejemplares, distintos creadores de contenido han decidido dirigirse a las zonas más comunes de sus avistamientos para registrar su presencia.

RELACIONADO La reacción de Nataly Umaña si Alejandro Estrada gana La Casa de los Famosos

La Liendra capta hipopótamos durante grabación

Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, se ha dedicado en los años más recientes a reinventar su contenido al dedicarse ahora a viajar por Colombia y el mundo con el objetivo de documentar historias para su canal de YouTube.

Por esto, el famoso reveló que ahora se embarcó en una nueva aventura al decidir viajar a la región del Magdalena Medio, zona en la que se encuentran la mayoría de estos ejemplares, para documentar la presencia de esta especie invasora que ha generado un amplio debate entre ambientalistas y animalistas del país.

El creador de contenido compartió imágenes inéditas detrás de la grabación oficial de su documental en donde dejó ver el icónico instante en el que tuvo de frente a uno de los hipopótamos machos más grandes de la zona.

Pese a que el hombre se estaba transportando en una lancha, con su equipo de trabajo, este insistió en mantenerse cerca del animal para lograr capturar las mejores imágenes posibles.

No obstante, su recorrido por el río no fue del todo positivo ya que sufrió un percance tras perder el dron con el que se encontraba registrando las imágenes aéreas. Aunque dio por perdido el equipo profesional, habitantes de la zona lograron encontrarlo tras sumergirse en la profundidad de las aguas.

Rusia posee interés por los hipopótamos colombianos

Por otro lado, Rusia se sumó a los países que han mostrado interés por trasladar a los ejemplares que Colombia planea sacrificar. La Alianza Global de Instituciones Zoológicas (GOZU), liderada por Svetlana Akúlova, envió una carta a las autoridades colombianas para detener la eutanasia y avanzar en un esquema internacional de reubicación.

Dicha propuesta tiene como objetivo realizar una “distribución equitativa” de los ejemplares para enfrentar los problemas generados por el limitado acervo genético de su población en el país.