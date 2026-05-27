Rifirrafe entre dos exparticipantes de La Casa de los Famosos: así se prepara el debate

La última semana dentro de La Casa de los Famosos Colombia 2026 está a horas de finalizar y los cuatro finalistas han manifestado su emoción por convertirse en el tercer ganador de 400 millones de pesos en la casa más famosa del país.

Sin embargo, las tensiones no se han hecho esperar ya que los enfrentamientos se han incrementado con el regreso de algunos exparticipantes que tienen la principal labor de asesorar a los finalistas para que puedan convencer al público de que voten por ellas.

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¿Quiénes se enfrentaron en La Casa de los Famosos?

La presencia de los famosos más cercanos a los finalistas ya ha generado caos, incertidumbre y distintos enfrentamientos ya que no todos lograron sostener adecuadas relaciones durante su paso por el juego.

Este ha sido el caso de Alexa Torres y Mariana Zapata, quienes están para apoyar a Alejandro Estrada y Juanda Caribe respectivamente. Su más reciente enfrentamiento ya ha generado todo tipo de comentarios ya que ambas manifestaron sentirse inconformes con los personajes utilizados para dirigirse la palabra durante sus últimos posicionamientos en el juego.

Por supuesto, la incomodidad de los demás famosos no se hizo esperar ya que los enfrentamientos entre varios de estos han persistido y ha llegado a aumentar con el paso de las horas.

Otro de los enfrentamientos más populares corresponde al de Alejandro Estrada y Tebi Bernal, quienes dejaron claro su decisión de separarse durante la recta final del reality más popular del país.

¿Qué pasó entre Tebi Bernal y Alexa?

Por otro lado, el vínculo entre el finalista y la creadora de contenido ya ha generado una amplia discusión en redes sociales, pues Bernal no logró ocultar su inconformidad con que Torres haya regresado al juego para ser la jefa de campaña de Estrada.

Pese a que los dos protagonizaron una incómoda discusión, su reconciliación llegó en horas de la noche ya que ambos decidieron compartir en la misma habitación para protagonizar una noche romántica.

No obstante, su encuentro ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales ya que se generó todo un debate en torno a la aceptación y desaprobación del vínculo afectivo que generaron en medio del juego.