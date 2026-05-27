Migrante colombiano se habría quitado la vida dentro de un centro de detención en EE.UU

El joven Brayan Rayo Garzón, de 23 años, falleció el 8 de abril de 2025 en un centro de detención de inmigrantes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Misuri, Estados Unidos.

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Según los registros oficiales, había ingresado a finales de marzo tras ser detenido en una redada migratoria. Allí fue diagnosticado con ansiedad y dio positivo en covid-19.

Investigaciones periodísticas revelaron que Rayo fue aislado para evitar contagios y se le negó la llamada diaria a su madre, lo que habría agravado su estado emocional. En redes sociales circula una nota atribuida al joven, dirigida a los guardias: “Llevo 4 días sin poderme comunicar con mi madre y siento en mi corazón que ella está muy preocupada por mí”.

Aislamiento y restricciones

El caso de Rayo se suma a más de cincuenta muertes bajo custodia del ICE desde enero de 2025. Organizaciones humanitarias han denunciado condiciones precarias de alimentación, atención médica insuficiente y restricciones severas en las comunicaciones de los detenidos.

La negativa a permitirle hablar con su madre habría sido determinante en su decisión de quitarse la vida, según testimonios recogidos por medios independientes.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció a través de su cuenta en X el "suicidio" de un conciudadano el año pasado en uno de los centros de detención de migrantes del ICE en Estados Unidos.

"Quería llamar a su mamá y no se le permitió. Decidió el suicidio", dijo en X Petro, quien se refirió al centro de detención como un "campo de concentración".

Crisis en los centros de detención

El fallecimiento de Rayo ocurre en medio de crecientes cuestionamientos a la política migratoria estadounidense, marcada por redadas masivas y deportaciones.

En paralelo, se han registrado otros suicidios en centros del ICE y denuncias de violencia por parte de agentes, incluyendo la muerte a tiros de dos ciudadanos en Mineápolis en enero.

Estados Unidos alberga cerca de 52 millones de migrantes, más de la mitad provenientes de América Latina, de acuerdo con el Pew Research Center. El caso de Rayo expone las tensiones humanitarias en torno al sistema de detención migratoria y la vulnerabilidad de quienes permanecen bajo custodia.