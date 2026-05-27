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Centros comerciales cancelan más de 80 contratos de Lili Pink luego de que pasara a manos del Estado

La SAE advirtió que una eventual terminación de los contratos de arrendamiento podría afectar directamente a cerca de 260 trabajadores.

Lili Pink.
Lili Pink. Foto: Lili Pink.

Noticias RCN

mayo 27 de 2026
12:17 p. m.
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La Sociedad de Activos Especiales (SAE) informó que la reconocida empresa de ropa Lili Pink, operada por Fast Moda S.A.S., enfrenta un complejo escenario derivado del proceso de extinción de dominio por presunto lavado de activos y contrabando.

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Según la entidad, hasta la fecha se han recibido “87 solicitudes presentadas por empresarios y operadores de centros comerciales orientadas a la terminación unilateral de contratos de arrendamiento” de locales donde funcionan las marcas Lili Pink y Yoi. Además, se radicaron “23 requerimientos relacionados con solicitudes de ampliación, aclaración y precisión de información” sobre el proceso judicial en curso.

Riesgo social y laboral

La SAE advirtió que una eventual terminación de los contratos de arrendamiento podría afectar directamente a cerca de 260 trabajadores, en su mayoría mujeres cabeza de hogar y madres de familia, con graves repercusiones sociales y económicas.

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La entidad también reportó la suspensión de contratos por parte de algunos proveedores de bienes y servicios, incluidos financieros y jurídicos, debido al inicio del proceso de extinción de dominio.

Frente a ello, recordó que Fast Moda S.A.S. está bajo administración del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), a través de la SAE, que designó un mandatario encargado de la conservación de los activos.

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Continuidad de la operación bajo investigación

El administrador adelanta un diagnóstico integral para evaluar la situación financiera, contractual y laboral de la empresa, con el fin de adoptar medidas que permitan la sostenibilidad de la operación.

La SAE reiteró que la “protección de los derechos laborales y la estabilidad de los trabajadores vinculados constituyen una prioridad institucional”, razón por la cual se han instalado mesas de trabajo con el Ministerio de Trabajo.

También subrayó que los establecimientos de comercio continúan operando bajo criterios de legalidad y transparencia, e hizo un llamado a los actores involucrados para actuar con “responsabilidad, prudencia y sensibilidad social” frente a decisiones que puedan impactar el sustento de cientos de familias, mientras avanza el proceso por presunto lavado de activos y contrabando contra Lili Pink.

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