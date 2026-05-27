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Peñarol vs. Santa Fe: novedades y declaraciones del 'cardenal' previo al partido definitivo de Libertadores

Independiente Santa Fe enfrentará a Peñarol en un duelo clave por la Copa Libertadores. Vea las novedades del León y las declaraciones de Pablo Repetto antes del partido definitivo.

Sebastián Montañez

mayo 27 de 2026
01:00 p. m.
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Independiente Santa Fe se juega este miércoles una de las noches más importantes del semestre. El equipo bogotano visitará a Peñarol en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, con la obligación de ganar y esperar un resultado favorable en el otro compromiso del grupo.

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El encuentro se disputará desde las 7:30 p.m. en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo, mientras que, en simultáneo, Corinthians enfrentará a Platense en Brasil.

Las cuentas de Santa Fe para avanzar a octavos de Libertadores

El panorama para Santa Fe es claro, pues necesita derrotar a Peñarol y esperar que Platense pierda frente a Corinthians para avanzar a los octavos de final del torneo continental.

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En caso de empatar en territorio uruguayo, el conjunto cardenal asegurará el tercer lugar del grupo y disputará el repechaje de la Copa Sudamericana.

Santa Fe recupera jugadores importantes para el duelo ante Peñarol

Una de las noticias positivas para el técnico Pablo Repetto tiene que ver con el regreso de varios futbolistas que no estuvieron disponibles en jornadas anteriores.

Para este compromiso, Santa Fe contará nuevamente con Mateo Puerta, Ewil Murillo, Yilmar Velásquez, Edwin Mosquera y Franco Fagúndez, jugadores que podrían darle mayor profundidad y variantes al equipo en un partido clave.

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Las únicas bajas confirmadas son las de Christian Mafla, quien continúa lesionado, y Martín Palacios, que tampoco podrá estar disponible para el viaje a Montevideo por decisión técnica.

Pablo Repetto habló del momento de Santa Fe y del reto en Uruguay

En la previa del compromiso, Pablo Repetto reconoció el golpe anímico que significó no haber clasificado a la final del torneo local, aunque aseguró que el plantel ya está enfocado en el reto internacional.

“Independiente del dolor de no haber llegado a la final (de liga), creo que hay que pasar la página y pensar en este partido. Hemos tenido un crecimiento que nos hace pensar en la posibilidad de conseguir un resultado positivo”, afirmó el entrenador.

Sobre Peñarol, el técnico destacó la recuperación futbolística del conjunto uruguayo en las últimas semanas. “Ellos tuvieron una mejoría en los últimos partidos, han recuperado jugadores y tienen la localía. Nosotros debemos pensar en hacer un buen partido y luego conseguir un buen resultado”, agregó.

Repetto también le restó importancia al clima frío de Montevideo y aseguró que no será una excusa para el rendimiento de Santa Fe en esta decisiva jornada de Copa Libertadores.

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