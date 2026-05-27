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Nicky Jam en Bogotá: habilitan nuevas entradas con descuento exclusivo

El concierto de Nicky Jam en Bogotá habilitó nuevas entradas para Gramilla VIP y General. Conozca cómo obtener el descuento exclusivo para el show en El Campín.

Foto: AFP
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Noticias RCN

mayo 27 de 2026
11:56 a. m.
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El regreso de Nicky Jam a Bogotá sigue generando furor entre los fanáticos del género urbano. Debido a la alta demanda de boletería, la organización del concierto anunció la habilitación de nuevas entradas para las localidades de Gramilla VIP y Gramilla General en el esperado show que se realizará el próximo 6 de junio de 2026 en el Estadio El Campín.

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La noticia fue confirmada luego del masivo interés del público por conseguir un lugar en uno de los conciertos más esperados del año en la capital colombiana. Según los organizadores, inicialmente se habilitaron 1.000 entradas adicionales, aunque posteriormente también se informó sobre una nueva ampliación de cupos para los seguidores del artista.

Las boletas están disponibles a través de TuBoleta, la tiquetera oficial del evento.

Así puede obtener descuento para ver a Nicky Jam en Bogotá

Uno de los anuncios que más llamó la atención entre los fanáticos fue la activación de un código especial de descuento para algunas entradas.

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Los asistentes podrán acceder al beneficio utilizando el código “SOYMEGALIVE”, el cual aplica para las nuevas entradas habilitadas en Gramilla VIP y Gramilla General.

La organización explicó que, para hacer válido el descuento, los usuarios deberán ingresar por el botón identificado como “Descuento Megalive” dentro de la plataforma de compra.

El beneficio estará disponible hasta agotar existencias, por lo que los organizadores recomendaron adquirir las entradas lo antes posible.

El concierto de Nicky Jam promete ser uno de los eventos del año

El show marcará el regreso de Nicky Jam a Bogotá después de varios años sin presentarse en la ciudad. El artista, reconocido por éxitos como “El Perdón”, “Hasta el Amanecer” y “X”, es considerado una de las figuras más importantes del reguetón latino.

La expectativa por el concierto ha sido tan alta que las redes sociales se llenaron de comentarios de seguidores interesados en asegurar su entrada para el espectáculo en El Campín.

Con nuevas localidades habilitadas y descuentos especiales, el evento promete reunir a miles de personas en una noche cargada de música urbana y nostalgia para los fanáticos del cantante.

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