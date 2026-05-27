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¿Qué es la ‘Llantatón’ que habrá en Bogotá? Así funcionará la jornada ambiental

Bogotá realizará una nueva jornada de ‘Llantatón’ en Suba para recoger llantas usadas de carros, motos y bicicletas. Conozca de qué se trata y cómo participar.

Foto: diseñado por Magnific

Noticias RCN

mayo 27 de 2026
10:54 a. m.
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La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá anunció una nueva jornada de ‘Llantatón’, una iniciativa que busca promover la correcta disposición de llantas usadas y reducir el impacto ambiental que generan estos residuos cuando son abandonados en las calles o espacios públicos.

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La actividad se llevará a cabo este jueves 28 de mayo de 2026 en la localidad de Suba, específicamente en la carrera 118 #132A - 05. La jornada estará abierta para toda la ciudadanía y no requerirá inscripción previa, por lo que cualquier persona podrá participar llevando llantas en desuso.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente, durante la jornada se recibirán llantas de automóviles, motocicletas y bicicletas, sin importar si están en buen o mal estado.

¿Qué se hará con las llantas recolectadas en la ‘Llantatón’?

Las autoridades explicaron que el material recolectado será revisado para determinar su posible aprovechamiento. Algunas llantas podrán ser utilizadas como fuente energética, mientras que otras servirán como insumo para nuevos procesos industriales.

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La Administración Distrital también hizo un llamado especial a propietarios de montallantas, talleres y servitecas para que hagan una correcta disposición de estos residuos y eviten almacenarlos en espacios abiertos.

Las llantas usadas son consideradas residuos especiales debido a los riesgos ambientales y de salud que pueden generar. Cuando son abandonadas en calles o lotes, pueden convertirse en focos de contaminación y acumulación de agua, favoreciendo la aparición de insectos y afectaciones sanitarias.

Así puede participar en la jornada ambiental de Suba

Los ciudadanos que vivan en Suba o sectores cercanos podrán acercarse al punto de acopio habilitado por el Distrito y entregar gratuitamente sus llantas usadas.

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La jornada recibirá:

  • Llantas de carros
  • Llantas de motos
  • Llantas de bicicletas

Además, no será necesario realizar registro previo.

La Secretaría Distrital de Ambiente recordó que Bogotá cuenta con puntos permanentes de recolección de residuos especiales, los cuales pueden ser consultados a través del Visor Geográfico Ambiental del Distrito.

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