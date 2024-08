¡De no creer! Novia de Yeferson Cossio reveló la condición que le puso para casarse con él

Carolina Gómez, la popular creadora de contenido de Medellín, ha ganado gran notoriedad en las redes sociales no solo por su trabajo, sino también por su relación con el conocido influenciador Yeferson Cossio.

RELACIONADO Yeferson Cossio sorprendió a sus seguidores mostrando a sus hijos adoptivos

La pareja, que ha compartido múltiples momentos de su vida privada con sus seguidores, ha sido objeto de especulaciones sobre un posible matrimonio, y recientemente, Carolina reveló la única condición que le pondría a Yeferson para aceptar su propuesta de matrimonio.

La romántica petición de Carolina a Yeferson Cossio

En un video compartido en sus historias de Instagram, donde Carolina cuenta con más de dos millones de seguidores, la creadora de contenido decidió jugar con la idea de cómo sería el momento en que Yeferson le propusiera matrimonio. En la grabación, Carolina y Yeferson se muestran en una actitud relajada y divertida, como suelen hacer en sus interacciones en redes sociales.

RELACIONADO Jenn Muriel reveló detalles inéditos de su ruptura con Yeferson Cossio en emotiva entrevista

Carolina bromeó diciendo que la única exigencia para aceptar casarse con Yeferson sería que él la llame "princesita mía" en el momento de la propuesta. “Estaba hablando con Yef sobre cómo me va a pedir matrimonio, porque me va a pedir matrimonio, ¿cierto? Y llegamos a la conclusión de que cuando me lo vaya a pedir, él va a decir: 'princesita mía…'", comentó Carolina, provocando risas tanto en ella como en su pareja.

Yeferson, siguiendo la broma, respondió con ternura, diciendo: "Después de pasar cada mañana de mi vida abriendo los ojos y viendo una mujer tan hermosa a mi lado…". Sin embargo, antes de que pudiera continuar, Carolina lo interrumpió con un rotundo "acepto", lo que desató risas y un ambiente de complicidad entre ambos.

¿Yeferson Cossio se casará pronto?

Esta no es la primera vez que la pareja deja entrever sus intenciones de formalizar su relación. Hace unos meses, Yeferson sorprendió a sus seguidores cuando confesó que estaba considerando seriamente la idea de casarse con Carolina. En esa ocasión, el influenciador le preguntó directamente a Carolina si aceptaría su propuesta de matrimonio, a lo que ella respondió con un claro y entusiasta "sí".

Los seguidores de ambos esperan con ansias el día en que decidan dar el siguiente paso en su relación. Mientras tanto, continúan disfrutando de los momentos que comparten en redes sociales, donde la química y el cariño entre ellos son evidentes.

Este tipo de interacciones entre Carolina Gómez y Yeferson Cossio no solo fortalece su conexión con sus seguidores, sino que también les permite jugar con la idea de un futuro juntos, manteniendo el misterio y la emoción sobre cuándo finalmente darán el gran paso.