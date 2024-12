Netflix reveló las películas y series más vistas de su historia: estas son las favoritas del público

Netflix, la plataforma de streaming líder a nivel mundial, ha revelado las cifras de las películas y series más vistas en su historia.

Con un catálogo que supera los 5.700 títulos de películas y más de 1.800 programas de televisión, sus producciones se han convertido en fenómenos globales.

Aunque las cifras pueden variar por región, hay un listado oficial que destaca las producciones más reproducidas a nivel internacional, tanto en inglés como en lenguas extranjeras.

¿Cuáles son las películas en inglés más vistas de Netflix?

El ranking de películas de habla inglesa es encabezado por Red Notice, con 230.9 millones de reproducciones, consolidándose como un éxito rotundo.

Le sigue la sátira ambiental Don’t Look Up, que alcanzó 171.4 millones de vistas, mientras que el conmovedor filme de ciencia ficción The Adam Project ocupa el tercer lugar con 157.6 millones de reproducciones.

Otras destacadas incluyen Bird Box, el thriller postapocalíptico con Sandra Bullock, y The Gray Man, protagonizada por Ryan Gosling.

La reciente producción Leave the World Behind también se posiciona entre las favoritas con 143.4 millones de vistas, demostrando que las apuestas de Netflix por el suspense y la acción siguen siendo efectivas.

¿Qué producciones de Netflix en lenguas extranjeras han conquistado al público?

En cuanto a las películas no habladas en inglés, Troll lidera con 103 millones de vistas.

Este thriller fantástico noruego logró captar la atención del público internacional. En segundo lugar se encuentra Bajo París, con 102.3 millones de reproducciones, mientras que el drama español Sociedad de la nieve ocupa el tercer lugar con 98.5 millones.

Producciones como La plataforma, una impactante película española, y A través de mi ventana también figuran en este listado, demostrando la creciente popularidad de las producciones internacionales en Netflix.

Con esta lista, Netflix reafirma su capacidad para ofrecer contenido que trasciende fronteras, consolidándose como la plataforma favorita para audiencias de todo el mundo.