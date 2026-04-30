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Lina Tejeiro reapareció en redes tras rumores de su embarazo: ¿ocultó su vientre?

La actriz reapareció en sus redes sociales tras un largo periodo de ausencia y rumores sobre su relación sentimental.

Foto: Canal RCN
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abril 30 de 2026
09:05 a. m.
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Lina Tejeiro vuelve a tomarse el tema de conversación en redes sociales tras aparecer en sus cuentas oficiales luego de ser blanco de rumores sobre su nueva relación y su presunto embarazo.

Su ausencia en internet ha alimentado las especulaciones entre sus fanáticos, quienes llegaron a asegurar que la empresaria podría estar ocultando su estado de salud actual.

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¿Qué pasó con Lina Tejeiro en redes sociales?

En las semanas más recientes, los internautas han hecho circular rumores sobre un posible embarazo por parte de la actriz con el que sería su nueva pareja sentimental. Sin embargo, las amplias discusiones no generaron ningún tipo de respuesta por parte de esta, quien no afirmó ni desmintió lo dicho.

En las horas más recientes, Tejeiro volvió a compartir contenido, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en el que reveló detalles del nuevo programa en formato podcast de su empresa de maquillaje.

No obstante, el que sería el primer capítulo de esta sección cobró amplia relevancia ya que la mujer se dedicó a responder preguntas relacionadas con la importancia de ser madre y sus principales objetivos detrás de una crianza continua de un nuevo integrante en su familia.

Algunos de sus fanáticos manifestaron que Tejeiro estaría anunciando, de manera implícita, su embarazo ya que la vestimenta que utilizó para dicho video fue una amplia capa que cubrió su pecho y abdomen.

Otros manifestaron que Lina se ha caracterizado por ser una excelente actriz y por utilizar dichos dotes como una estrategia de marketing para el que vendría a ser el nuevo producto de su empresa.

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¿Quién es la nueva pareja de Lina Tejeiro?

Por otro lado, se han hecho serias especulaciones sobre el hombre que se habría llevado nuevamente el corazón de la mujer. Al parecer, se trata de un famoso empresario que ha destacado dentro de la industria musical al trabajar de la mano con artistas como J Balvin.

Pese a que Tejeiro no ha presumido su romance en público, esta elevó las sospechas al compartir fotografías de un especial obsequio para celebrar la reciente fecha de San Valentín.

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