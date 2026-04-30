Avanza el cable aéreo de Soacha: viajes de una hora pasarían a 16 minutos

La Gobernación de Cundinamarca radicó ante el Ministerio de Transporte los estudios de factibilidad del cable aéreo de Soacha, una iniciativa de movilidad que apunta a mejorar la conectividad en zonas como Cazucá y Ciudadela Sucre.

El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel confirmó que la documentación entregada incluye 12 anexos técnicos y más de 2.500 folios, cumpliendo con los requisitos exigidos por la normatividad nacional para este tipo de obras de transporte.

¿Qué impacto tendrá el cable aéreo de Soacha en la movilidad?

El sistema proyectado busca reducir significativamente los tiempos de desplazamiento desde las zonas altas hacia el centro urbano del municipio. Actualmente, los trayectos pueden tomar entre 45 minutos y una hora, pero con la implementación del cable aéreo se reducirían a aproximadamente 16 minutos.

Además, se estima una demanda de cerca de 30.000 pasajeros diarios, con una capacidad de movilización de hasta 2.600 pasajeros por hora en horas pico. Serían tres estaciones con una longitud cercana a los 3,8 kilómetros.

El cable aéreo también está diseñado para conectar sectores como Altos de Cazucá y Ciudadela Sucre con el corredor principal de transporte del sur del área metropolitana, especialmente con el sistema Transmilenio en el sector de Terreros.

¿En qué etapa se encuentra el proyecto del cable aéreo de Soacha?

Tras la radicación de los estudios, el proyecto entra en una fase de evaluación técnica nacional, liderada por el Ministerio de Transporte. Este proceso permitirá definir si la iniciativa cumple con los estándares necesarios para avanzar hacia etapas posteriores.

De ser aprobado, el siguiente paso incluirá la estructuración financiera, la definición del esquema de ejecución y eventualmente la apertura de un proceso licitatorio para su construcción. La intención del gobernador es dejar el proyecto contratado antes de que termine su gobierno en 2027.