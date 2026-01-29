Morat en el Movistar Arena de Bogotá 2026: fechas y precios de las boletas

La espera terminó para los fanáticos de la banda bogotana más exitosa de la última década. Este jueves 29 de enero, se confirmó el regreso de Morat a Bogotá, su casa, como parte de su nueva gira mundial.

El evento se llevará a cabo en el Movistar Arena de Bogotá, los próximos 14, 15 y 16 de agosto de 2026, como parte de su gira “Ya Es Mañana World Tour”.

El anuncio llega tras un 2025 inolvidable, en el que la banda alcanzó uno de los logros más importantes de su trayectoria al obtener su primer Latin Grammy en la categoría “Mejor Álbum Pop/Rock” por “Ya Es Mañana”.

Preventa de boletas y precios para ver a Morat en el Movistar Arena

Uno de los puntos que genera mayor expectativa es la adquisición de las entradas.

Preventa Movistar:

Lunes 2 de febrero – 11:00 a.m.

Hasta el miércoles 4 de febrero – 10:59 a.m. o hasta agotar existencias (lo que primero ocurra).

Preventa Banco Falabella

Miércoles 4 de febrero – 11:00 a.m.

Hasta el jueves 5 de febrero – 10:59 a.m.

Venta General:

Jueves 5 de febrero – desde las 11:00 a.m.

Produce: Breakfast Live

Precios para ver a Morat en el Movistar Arena de Bogotá

Los conciertos se realizarán en el Movistar Arena de Bogotá, un recinto que ha sido testigo del crecimiento sostenido de Morat y de algunos de los momentos más significativos de su historia en vivo. Estas tres fechas no solo representan un regreso, sino la celebración de un vínculo irrompible entre la banda y su ciudad.

Este anuncio también anticipa un espectáculo a la altura del momento que vive el grupo. Los shows de Morat se han consolidado como experiencias cuidadosamente diseñadas, donde la narrativa musical, la puesta en escena y la conexión emocional con el público se integran en un formato sólido, ambicioso y profundamente cercano.

Cada concierto es una celebración colectiva que combina precisión artística, evolución sonora y una sensibilidad que ha convertido sus presentaciones en vivo en uno de los sellos más reconocibles y aplaudidos de su carrera.

Las entradas estarán disponibles a través de TuBoleta, con un límite máximo de 8 boletas por comprador, y contarán con las siguientes etapas de venta: