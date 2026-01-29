Jowell y Randy sacuden Bogotá con su show 3D y más de 60 canciones: detalles del concierto

El reguetón clásico vuelve a tomar fuerza en Colombia con un anuncio que tiene emocionados a miles de fanáticos.

RELACIONADO Yeferson Cossio habría ofrecido millonaria suma de dinero para ingresar a la casita en el concierto de Bad Bunny

Jowell y Randy traerán por primera vez al país su show 3D, un formato innovador que promete una experiencia inmersiva, cargada de nostalgia, energía y más de 60 canciones que marcaron a varias generaciones.

El evento se realizará el próximo 28 de febrero en el Movistar Arena, donde Bogotá vivirá una noche que, según los propios artistas, no será un concierto tradicional, sino una experiencia para cantar, bailar y revivir el reguetón desde el primer minuto hasta el final.

Un show 3D nunca antes visto en Colombia

El espectáculo de Jowell y Randy se destaca por su montaje tecnológico. Pantallas con proyección 3D, efectos visuales que se disfrutan con gafas especiales, luces imponentes y sonido de alta calidad hacen parte de una puesta en escena diseñada para llevar los sentidos a otro nivel.

RELACIONADO Lista de posibles invitados al concierto homenaje de Yeison Jiménez en El Campín

Todo estará sincronizado con un equipo de bailarines, invitados especiales y una narrativa visual que acompaña cada canción. La idea es que el público no sea espectador, sino el verdadero protagonista de una noche continua, sin pausas ni interrupciones.

“Colombia siempre nos recibe con una energía única. Este show es nuestra forma de devolverles todo ese amor, pero ahora en otra dimensión”, comentaron los artistas, quienes vienen de hacer sold out en países como Puerto Rico, Chile y Perú.

Invitados, clásicos y una noche para la memoria

Aunque los invitados especiales aún se mantienen como sorpresa, la expectativa es alta. El repertorio incluirá éxitos mundiales como Un poco loca, No te veo, Shorty y Let’s Go To My Crib, además de colaboraciones icónicas con artistas como Bad Bunny, J Balvin y Arcángel, que consolidaron a Jowell y Randy como pilares del género urbano.

Las entradas ya están disponibles en TuBoleta y se están agotando rápidamente. Todo apunta a que será una de las noches más intensas del año para los amantes del reguetón clásico.