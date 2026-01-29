Karol G es confirmada como presentadora para los premios Grammy 2026

Carolina Giraldo, más conocida como Karol G, se ha tomado las redes sociales en los días más recientes tras aparecer en la tercera fecha del cantante Bad Bunny en Medellín y hacer presencia en distintas partes de su ciudad natal en compañía de otros artistas como Ryan Castro y Arcángel.

Sin embargo, la mujer no termina de sorprender a sus más fieles fanáticos ya que ahora hará parte del selecto grupo de artistas presentadores que guiarán la próxima entrega de los importantes premios de la industria musical.

Karol G será presentadora de los premios Grammy 2026

La gran novedad fue confirmada en las horas más recientes, por medio de la cuenta oficial de los premios Grammy. Dicho anuncio marca, sin duda alguna, un hito histórico para los representantes de la música latina ante el mundo ya que esta sería la primera vez que una artista colombiana tiene la labor de fungir como presentadora en la importante premiación.

Karol G no estará sola ya que contará con la compañía de otros artistas como Carole King, Chappell Roan, Charli xcx, Doechii, Harry Styles, Jeff Goldblum, Lainey Wilson, Marcello Hernández, Nikki Glaser, Q-Tip, Queen Latifah y Teyana Taylor.

Artistas latinos nominados a los Grammy 2026

Bad Bunny se ha convertido en la cuota latina más presente para esta nueva edición ya que el puertorriqueño se encuentra nominado a varias categorías, tales como: disco y álbum del año por DtMF, canción del año por ‘DtMF’, mejor álbum de música urbana, mejor interpretación musical mundial por su canción ‘EoO’ y mejor portada de álbum.

Karol G entró al listado en las categorías mejor álbum de pop latino por ‘Tropicoqueta’.Por su parte, J Balvin se convirtió en uno de los colombianos con una importante nominación para esta edición en la categoría mejor álbum de música urbana por su disco ‘Mixteip’.

Andrés Cepeda también ingresa a este listado al obtener una nominación en la categoría mejor álbum pop latino por ‘Bogotá Deluxe’.Grupo Niche también obtuvo una nominación para la gala ya que su disco ‘Clásicos 1.0’ se encuentra en la categoría mejor álbum tropical latino.