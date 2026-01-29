CANAL RCN
VIDEO | Lo que hallaron en el punto exacto del trágico accidente de Satena: testigos hablan

Campesinos de la vereda Curasica fueron los primeros en llegar al lugar del siniestro sin encontrar sobrevivientes en la zona de difícil acceso.

enero 29 de 2026
09:48 p. m.
Campesinos de la vereda Curasica, en el municipio Playa de Belén, Norte de Santander, fueron los primeros en llegar al lugar del siniestro de la avioneta de Satena sin encontrar sobrevivientes.

RELACIONADO

La aeronave en la que viajaban 15 personas se estrelló en una zona montañosa de difícil acceso, bajo causas aún desconocidas. La aeronave, que se dirigía hacia el municipio de Ocaña quedó totalmente destruida.

Las condiciones climáticas en el momento del reporte mostraban el área completamente nublada, lo que dificulta las labores de investigación en el terreno montañoso.

Testigos relatan el horror de la tragedia aérea de Satena en Norte de Santander

Los habitantes de las comunidades cercanas acudieron al lugar sobre las 12:30 del mediodía, así lo relató Luis Edgar Álvarez, uno de los campesinos que participó en las primeras labores de búsqueda de sobrevivientes:

(…) Nosotros llegamos acá a ver si había sobrevivientes para ayudarlos, pero desafortunadamente no encontramos a nadie con vida, todos muertos.

"Una cosa muy terrible, una cosa es contar y otra es ver lo que pasó aquí", dijo otro de los campesinos que llegó al lugar de la tragedia.

Varias comunidades de la zona se movilizaron para colaborar en las labores de rescate, aunque sus esfuerzos no pudieron salvar vidas.

Equipos especializados siguen hallando restos en la zona de la tragedia

En el lugar del accidente trabajan equipos especializados de la Aeronáutica Civil y brigadas de rescate, quienes realizan el trabajo perimétrico necesario para iniciar las investigaciones.

Los expertos ya han recopilado algunos implementos de la aeronave con el propósito de determinar las causas del accidente.

Las autoridades se han comprometido a llevar todas las evidencias recolectadas para su análisis, con el objetivo de dar a conocer en el menor tiempo posible las verdaderas causas de este siniestro.

La dificultad del terreno y las condiciones climáticas adversas representan un desafío adicional para los equipos de investigación aeronáutica que trabajan en la zona.

