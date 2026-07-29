Reykon anunció su primer concierto masivo en Bogotá: fecha y boletería

Meses transcurrieron desde que Reykon dio a conocer, en medio de su participación en un concierto del cantante Kapo, que llegaría próximamente al Movistar Arena de Bogotá para realizar el que sería su primer concierto masivo en la capital.

Aunque en dicho instante no hizo oficial la fecha del evento, en horas recientes el hombre compartió el video con el que dio a conocer el que será su regreso a las multitudinarias presentaciones tras varios años de ausencia.

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¿Cuándo será el concierto de Reykon en Bogotá?

El líder regresará a los eventos masivos el próximo 7 de noviembre con su nueva gira ‘No se te olvidó tour’ en el que promete fusionar sus más recordados éxitos con las nuevas canciones de su repertorio musical.

“Usted y yo estamos a nada, pero a nada de vernos”, fueron las palabras del antioqueño durante uno de sus más recientes videos de expectativa para su presentación en la capital colombiana.

El anuncio se dio por medio de un especial video en donde el hombre se ubicó a las inmediaciones del Movistar Arena y reprodujo un audio de, al parecer, la que serían unas emotivas palabras de su madre.

“Mi niño, Dios te bendiga. No te alcanzas a imaginar el orgullo que siento, pero más orgullo siento de ver que en la escasez que creciste, en los tiempos tan difíciles y tu te llenaste de fe, esperanza, perseverancia. ¿Te acuerdas cuando te bajaron de una tarima silbándote que ahí fue donde yo decidí que nunca iba a ir a tus conciertos?. Dios mío, usted alcanzó un suelo que tuvo toda su vida porque no teníamos nada para que hicieras la carrera que tienes hoy en día”, afirmó la mujer.

Así mismo, en el audio se escuchan las palabras de agradecimiento por parte de su progenitora, quien exaltó la importancia de las raíces musicales del quien fue considerado como uno de los artistas más fuertes dentro del género urbano en Colombia.

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Etapas de la venta para el concierto de Reykon

Según la página oficial de Tu Boleta, tiquetera del evento, la preventa Movistar se llevará a cabo el lunes 3 de agosto, 12:00 p.m., hasta el miércoles 5 de agosto a las 11:59 a.m. La preventa de preinscritos se realizará el martes 4 de agosto, 12:00 p.m., hasta el miércoles 5 de agosto a las 11:59 a.m. o antes si se agota la primera preventa.

El miércoles 5 de agosto, a las 12:00 p.m. se llevará a cabo la venta del público general o antes si se agota el total de la boletería en las primeras etapas. Así mismo, en la página ya se encuentran los precios de las entradas tanto en la etapa de lanzamiento como en la final.