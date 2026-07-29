Feid será el próximo invitado especial en el exclusivo programa de Jimmy Fallon

Salomón Villada sigue siendo el tema de conversación entre miles de fanáticos, quienes se han interesado en sus más recientes proyectos musicales y algunas de las polémicas más virales que han permeado su vida personal.

En medio de la fuerte lluvia de comentarios por la que podría ser su nueva relación sentimental, ahora el antioqueño es el nuevo artista confirmado para presentarse en el próximo programa del famoso humorista Jimmy Fallon.

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Feid estará junto a Jimmy Fallon en su famoso show

Para sorpresa de sus fieles seguidores, el intérprete de ‘Alakran’ dio a conocer, por medio de su cuenta oficial de Instagram, que será el próximo artista invitado para el show del 30 de julio.

Su participación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon se da en uno de los momentos más cruciales de su carrera, pues el paisa se encuentra promocionando su nueva canción ‘A xon de que’. Con esta ha vuelto a posicionarse dentro de las listas de reproducción de sus fanáticos con sonidos novedosos en donde fusiona el romanticismo y lo urbano.

Así mismo, el antioqueño se encuentra celebrando el éxito de algunas de sus más recientes colaboraciones como ‘50 mil piex’, junto a Granuja, con la que ya se encuentra dentro del top 10 de las canciones más escuchadas en Colombia, en Julio, de Spotify.

Dentro de sus trabajos más destacados se exalta la próxima finalización de su 'Falxo Tour - Feid vs Ferxxo' con el que visitó un sin fin de ciudades por diferentes países y su colaboración de alto impacto con Madonna en su nuevo álbum ‘Confessions II’.

Ante la lluvia de éxitos para el paisa, se espera que próximamente haga oficial el anuncio de una nueva gira de estadios por el mundo tras el gran éxito que obtuvo con su más reciente tour en donde se presentó en recintos más personalizados.

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¿Feid fue captado con su nueva pareja?

Otro de los asuntos más mediáticos de los días recientes corresponde a la filtración de algunas fotografías en donde se observa a Salomón Villada junto a una misteriosa mujer en Marbella, España.

Aunque se desconoce la identidad de esta, cientos de fanáticos han afirmado que se trataría de su nueva pareja sentimental al haber cruzado algunos acercamientos durante su estadía en la playa.