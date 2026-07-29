Hija de James Rodríguez debutó como modelo en las pasarelas de Colombiamoda 2026

Hay gran conmoción por el debut de Salomé Rodríguez, hija mayor de James Rodríguez, quien debutó como modelo en una de las más recientes pasarelas del Colomiamoda para la colección infantil y juvenil de una reconocida marca en el país.

La joven se convirtió en una de las figuras centrales del evento ya que no solo tuvo la oportunidad de participar en la importante pasarela, sino que también cuenta con su propia colaboración de la marca.

Así lució Salomé Rodríguez en Colombiamoda

Días previos al evento, la marca Offcorss anunció la participación de la joven en las pasarelas de Colombiamoda en donde se exaltó la nueva colección ‘Game On’ con prendas deportivas, versátiles y aptas tanto para niños como para jóvenes.

La entrada de la hija del capitán de la Selección Colombia se dio en medio de grandes aplausos y ovaciones por parte de los presentes. Salomé lució uno de los sacos de la nueva colección, acompañada de una falsa y botas de color negro.

Su pasarela incluyó otros sets en donde la joven bailarina lució jeans, camisetas y zapatos de la reconocida marca en el país. Dentro del show también se logró disfrutar de la participación de bailarines y pequeños, quienes transformaron la pasarela en una tierna zona de juego y diversión.

Pero Salomé no estuvo sola en dicho proceso ya que también contó con la presencia de su mamá Daniela Ospina, quien estuvo en el evento con su pequeño hijo. El apoyo de su parte no se hizo esperar ya que la empresaria compartió imágenes de la pasarela de su hija y añadió el texto: “Siempre contigo mi princesa”.

“Verte crecer, descubrir quién eres y acompañarte en cada paso (...) ese siempre será mi lugar favorito. Qué orgullo verte brillar, mi princesa. Gracias @offcorss por hacer parte de este momento tan especial”, aseguró Ospina.

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Presencia en redes sociales de Salomé Rodríguez

No cabe duda de que Salomé ha crecido bajo los lentes y el reconocimiento público de su círculo familiar más cercano por lo que millones de colombianos conocen a la joven desde que tan solo era una pequeña de meses.

Sin embargo, su presencia en el mundo del entretenimiento ha sido construida bajo su propio esfuerzo ya que Salomé ha resaltado en redes con su gran talento para el baile, el voleibol y la escritura.