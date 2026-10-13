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Bogotá conmemorará los 200 años de la fotografía con un festival internacional

Del 22 al 24 de octubre, el Festival Internacional de Fotografía de Bogotá reunirá a nueve grandes referentes internacionales.

Foto: Cortesía

Noticias RCN

octubre 13 de 2026
01:33 p. m.
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Bogotá será el punto de encuentro de fotógrafos, cineastas y creadores audiovisuales entre el 22 y el 24 de octubre de 2026, cuando se realice la novena edición de MASTERCLASS Festival Internacional de Fotografía. El evento tendrá como sede la Universidad Externado de Colombia y se desarrollará en el marco de los 200 años de la fotografía.

La programación reunirá invitados nacionales e internacionales en una agenda que abordará la evolución de la imagen, desde las técnicas tradicionales hasta las herramientas digitales y la inteligencia artificial. Francia será el país invitado de honor, con actividades orientadas a explorar la historia fotográfica y su influencia en las formas actuales de narrar historias.

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Durante los tres días se realizarán conferencias, talleres, exposiciones, concursos, encuentros profesionales y experiencias tecnológicas. La organización anunció la participación de referentes de países como Perú, México y Francia, además de representantes colombianos vinculados con la fotografía documental, publicitaria y de naturaleza.

Entre los invitados figuran la fotógrafa mexicana Citlali Fabián, reconocida en los Sony World Photography Awards; la fotoperiodista francesa Emilienne Malfatto; el fotógrafo peruano Morfi Jiménez y el colombiano Ernesto Obando, dedicado a la fotografía de naturaleza y biodiversidad. También participará la agencia francesa de noticias Agence France-Presse (AFP).

Inteligencia artificial y nuevas formas de creación

La transformación tecnológica será uno de los ejes del encuentro. La agenda incluirá conversaciones sobre inteligencia artificial generativa, edición de imágenes, herramientas digitales y cambios en los procesos de producción audiovisual.

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El objetivo es abrir un espacio de reflexión sobre los desafíos que enfrentan los profesionales ante la aparición de nuevas tecnologías y los cambios en la manera de producir y consumir contenidos visuales.

La conmemoración de los dos siglos de fotografía servirá como punto de partida para analizar cómo ha evolucionado esta disciplina y cuáles son las posibilidades que ofrecen los nuevos formatos para contar historias.

Un espacio para la formación y los negocios

El festival también contempla actividades para estudiantes, jóvenes creadores y aficionados, además de espacios de relacionamiento entre fotógrafos, empresas, universidades e instituciones.

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Una de las iniciativas será MASTERCLASS CONEXIONES, propuesta que busca facilitar encuentros profesionales y generar oportunidades de colaboración dentro de la industria visual. La organización prevé sesiones de networking y mesas de conexión entre los participantes.

Con esta programación, Bogotá se suma a las actividades que recuerdan los orígenes de la fotografía y propone una conversación sobre su futuro, en un momento en el que las herramientas tecnológicas están modificando los procesos creativos y los lenguajes audiovisuales.

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