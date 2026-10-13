Shakira y el sorprendente mensaje a su expareja durante el cierre de su residencia en España

Shakira hizo historia con su residencia, de casi un mes, que llevó a cabo en Madrid, convocó a miles de asistentes durante cuatro fines de semana y tuvo una fecha extra que contó con artistas invitados como Maluma y Beéle.

Sin embargo, durante su última presentación, la intérprete de ‘Antología’ sorprendió con un especial discurso que iba dirigido a una de sus exparejas. Por supuesto, el hecho ya se encuentra siendo comentado entre cientos de fanáticos y usuarios en internet.

El mensaje de Shakira a su expareja en medio de su show

El indiscutible éxito de Shakira es un hecho, después de 13 conciertos dio por finalizada la residencia que convocó a más de 600 mil personas y que logró construir todo un universo en torno a la música, cultura e influencia de la mujer desde Madrid.

Su última noche tuvo invitados especiales como Beéle con quien se juntó para cantar su colaboración ‘Algo tú’ y Maluma, quien llegó para protagonizar un sensual momento al interpretar ‘Agua’.

Laura Pausini también fue otra de las artistas que repitió su participación ya que llegó para acompañar a la barranquillera con su canción ‘Antología’. Dicha melodía desarrolló un formato especial ya que, en la mayoría de conciertos, estuvo acompañada por grande estrellas como Dua Lipa para interpretar el tema.

Sin embargo, uno de los momentos más especiales fue cuando la mujer decidió pausar su show para compartir un especial mensaje dedicado a una de sus exparejas sentimentales con quien aseguró que ha compartido varios momentos de la gira.

“Quiero darles las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha apoyado durante toda la gira y que ha estado trabajando detrás de la creación de todos los detalles de ‘Macondo Park’. Y porque en la vida todo se transforma, quiero darle las gracias a este que un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo, amigo del alma, Antonio de la Rúa (...) gracias”, aseguró Shakira.

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Shakira es viral tras protagonizar baile con Maluma

Las dos participaciones de Maluma junto a la mujer ya son tendencia en las redes sociales ya que el paisa llegó para acompañar a la barranquillera en el escenario. “Nuestra química no sabe mentir”, fueron las palabras de este al compartir algunas de las instantáneas que capturaron los mejores momentos del show.