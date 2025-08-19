Makerspaces: la apuesta para acercar a más niñas a la ciencia y la tecnología

Esta realidad refleja una brecha que empieza desde las aulas y que hoy busca transformarse con los makerspaces: espacios de creación y aprendizaje práctico que promueven el interés de niñas y jóvenes en disciplinas STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas). Más que talleres, son laboratorios donde se combina innovación, creatividad y empoderamiento femenino para construir un futuro con mayor equidad.

Brecha de género en ciencia y tecnología: un reto pendiente en Colombia

La participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología sigue siendo limitada tanto en Colombia como en el mundo. De acuerdo con la UNESCO, solo el 33% de la investigación global es liderada por mujeres. En el caso colombiano, el Observatorio de Ciencia y Tecnología señala que existen 6.464 investigadoras frente a 9.841 hombres, mientras que en ingeniería apenas el 25% de los graduados son mujeres.

En la industria del software la situación no es muy distinta. Según cifras de Fedesoft, en Colombia las mujeres representan únicamente el 30% del sector y apenas un 23% de los cargos relacionados con desarrollo de software. Estas cifras evidencian la urgencia de implementar estrategias que no solo cierren la brecha de género, sino que también impulsen la participación de más niñas en áreas científicas y tecnológicas desde temprana edad.

Educación STEAM: el camino hacia la innovación y el empoderamiento

La educación STEAM, que integra ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, ha demostrado ser una herramienta poderosa para formar ciudadanos capaces de pensar de manera crítica y dar soluciones a los retos globales. Este enfoque no solo conecta el conocimiento teórico con el práctico, sino que también genera un entorno inclusivo que motiva a más niñas a explorar disciplinas tradicionalmente dominadas por hombres.

Para la UNESCO, implementar STEAM en los colegios es clave para garantizar igualdad de oportunidades y promover el empoderamiento femenino en ámbitos académicos y profesionales. Al integrar creatividad, innovación y trabajo en equipo, se siembran las bases para que más estudiantes, especialmente mujeres, se conviertan en protagonistas de la ciencia y la tecnología.

Makerspaces: laboratorios de creatividad que inspiran a las niñas

Los makerspaces son entornos diseñados para experimentar, diseñar y crear. Equipados con impresoras 3D, cortadoras láser, software de diseño y materiales para prototipado, permiten que los estudiantes pasen de la teoría a la práctica mientras desarrollan habilidades como la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la innovación.

Un estudio realizado en colegios de Estados Unidos, titulado Cultura de la Creación, demostró que los niños y niñas que participan en estos espacios logran establecer conexiones más profundas entre lo aprendido en clase y la vida real. Para las niñas, en particular, significan un impulso de confianza que las motiva a desempeñar roles protagónicos en proyectos científicos y tecnológicos, abriendo puertas hacia futuras carreras en STEAM.

De la teoría a la práctica: experiencias exitosas en colegios

Un ejemplo inspirador es el del Colegio Santa Francisca Romana, conocido como Las Pachas, en Bogotá. Allí, el makerspace ha transformado la forma en que las estudiantes se acercan a las disciplinas STEAM.

Gabriela Casanova Rangel, rectora de la institución, explica que estas aulas de creación trabajan con metodologías como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que conecta distintas asignaturas y vincula teoría con práctica. “Nuestras estudiantes tienen la oportunidad de crear, cometer errores, analizarlos y transformarlos en soluciones innovadoras. Esto fomenta la creatividad y el liderazgo femenino en áreas donde la brecha de género aún es amplia”, señala la directiva.

Al brindar un entorno seguro y colaborativo, los makerspaces se convierten en catalizadores del talento femenino, motivando a las niñas a explorar desde la lógica básica hasta la robótica avanzada.

El futuro de la educación con perspectiva de género

Los makerspaces son más que una tendencia: representan un cambio estructural en la manera en que los colegios preparan a los estudiantes para el futuro. Al integrar herramientas tecnológicas y fomentar la creatividad, contribuyen a derribar estereotipos de género y a abrir oportunidades equitativas.

Si más instituciones educativas en Colombia implementan este modelo, será posible construir una nueva generación de mujeres científicas, ingenieras y creadoras capaces de liderar proyectos innovadores. La clave está en garantizar que las niñas tengan acceso a experiencias que despierten su curiosidad y fortalezcan sus habilidades, sin limitarse por barreras culturales o sociales.

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos acelerados, el rol de las mujeres será decisivo para afrontar los retos globales. Y los makerspaces, con su enfoque práctico y colaborativo, se perfilan como una de las herramientas más efectivas para acercarlas a la ciencia y transformar el futuro educativo del país.