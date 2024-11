Mamá Luz, chef colombiana de 'Buen Día Colombia', es reconocida en los premios The Best Chef Awards 2024

La octava edición de los prestigiosos premios The Best Chef Awards se celebró en Dubái, destacando a chefs de todo el mundo por su talento y contribución a la gastronomía internacional.

Entre los galardonados se encuentra la chef colombiana Mamá Luz, quien se ha convertido en una figura querida en Colombia gracias a su participación en el programa Buen Día Colombia, donde comparte sus recetas y conocimientos culinarios con una audiencia nacional.

Este evento reunió a 550 chefs de 61 países en una gala en el lujoso Atlantis The Palm, donde se celebraron las propuestas más innovadoras en el ámbito culinario.

Luz Dary Cogollo, también conocida como Mamá Luz, ha dejado en alto la cocina tradicional colombiana y su calidez en la pantalla, es por esto que fue reconocida en la categoría One Knife, que agrupa a los chefs con una destacada calificación entre los mejores del mundo. Este reconocimiento resalta su labor en Casa Mamá Luz, su restaurante en Bogotá, y su esfuerzo por preservar los sabores y tradiciones de la cocina colombiana, llevándolos a un nivel internacional.

En su programa televisivo, Mamá Luz enseña recetas auténticas a los colombianos, mostrando que la buena cocina puede ser accesible para todos y promoviendo la gastronomía nacional con orgullo.

La importancia de Mamá Luz en la gastronomía colombiana

El papel de Mamá Luz en la televisión ha sido fundamental para acercar la cocina colombiana a los hogares del país. En Buen Día Colombia, ella muestra platos sencillos y tradicionales, enseñando a preparar desde sopas y guisos hasta platos más elaborados, con un estilo que combina la autenticidad con la técnica. Su participación en The Best Chef Awards es un reconocimiento no solo a su habilidad culinaria, sino también a su compromiso por mantener vivas las tradiciones gastronómicas de Colombia y compartirlas con un público cada vez mayor.

La chef colombiana fue una de las seis personalidades de su país en ser reconocida en los premios, junto a Álvaro Clavijo, Jaime Rodríguez, Leonor Espinosa, Catalina Vélez y Natalia Cocomá. Este grupo de chefs colombianos está redefiniendo la cocina nacional e internacional, mostrando que el talento colombiano es apreciado en los mejores escenarios culinarios del mundo.

Un honor para Colombia en el escenario culinario global

La participación de Mamá Luz en los The Best Chef Awards 2024 es un motivo de orgullo para Colombia. Durante la ceremonia, que marca la primera vez que los premios se celebran fuera de Europa y América, Ahmed Al Khaja, director ejecutivo de Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE), destacó la importancia de Dubái como destino internacional para eventos de este calibre.

Con este reconocimiento, Mamá Luz continúa su labor de difusión de la cocina colombiana, no solo en su restaurante y en Buen Día Colombia, sino también en escenarios de gran prestigio internacional. La chef reafirma su papel como embajadora de los sabores y las tradiciones de Colombia, inspirando a nuevas generaciones de cocineros y al público a redescubrir y valorar su gastronomía.