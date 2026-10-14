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La influencer Marce ‘la recicladora’ y su iniciativa para enseñar a los pequeños a cuidar el agua

La creadora de contenido acercó a los niños conceptos relacionados con el aprovechamiento de residuos por medio de un lenguaje adaptado a su edad.

Foto: IG @marcelarecicladora
Foto: IG @marcelarecicladora

Noticias RCN

octubre 14 de 2026
10:45 a. m.
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El cuidado del agua no depende únicamente de cerrar las llaves o disminuir su consumo. La manera en que las personas manejan los residuos también influye en la conservación de este recurso, especialmente cuando los desechos terminan en calles, alcantarillas y fuentes hídricas.

Con el propósito de fortalecer estos conocimientos desde la primera infancia, Marce ‘la recicladora’ visitó el Jardín Infantil Stanford (JIS), en Bogotá, donde compartió con los estudiantes una jornada de educación ambiental enfocada en la reducción, reutilización y aprovechamiento de residuos.

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¿Qué aprendieron los menores durante la jornada?

Uno de los principales temas que se abordaron durante la jornada fue la relación entre el reciclaje y la protección del agua. Allí los estudiantes conocieron cómo algunos elementos que se desechan de manera incorrecta pueden llegar a los sistemas de drenaje y posteriormente afectar ríos, quebradas y otros ecosistemas.

Aprendieron la importancia de aplicar las denominadas 3R: reducir, reutilizar y reciclar, mediante acciones como aprovechar nuevamente determinados recipientes, disminuir la generación de basura y separar adecuadamente los materiales.

La jornada también permitió que los niños comprendieran que muchos objetos pueden tener otros usos antes de convertirse en residuos. Dichas actividades se desarrollaron con explicaciones adaptadas a su edad, buscando que los conocimientos adquiridos puedan incorporarse a sus rutinas diarias.

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Segunda etapa del proyecto de la creadora de contenido

Pero lo aprendido no solamente se quedará en el salón de clases ya que los pequeños de la institución también tendrán la oportunidad de compartir el material con habitantes y trabajadores del sector en compañía de docentes de la institución.

La iniciativa ha nacido bajo el concepto de “piensa en azul” con la que se busca impulsar todo lo aprendido gracias a la creadora de contenido, quien se ha convertido en uno de los referentes más importantes del país en materia de reciclaje, medio ambiente y cuidado tanto de ecosistemas como de los animales.

Esta nota cuenta con algunos fragmentos de IA que fueron editados por un periodista de Noticias RCN.

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