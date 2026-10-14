Gobierno inaugura embajada de Colombia en Israel: así fue la ceremonia

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella inauguró este miércoles la embajada de Colombia en Israel, en un paso más que marca el restablecimiento formal de las relaciones diplomáticas entre ambos países tras la ruptura decretada durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

La ceremonia fue encabezada por el canciller Omar Bula, quien señaló que la apertura de la misión diplomática busca fortalecer la confianza mutua y avanzar en una agenda bilateral enfocada en áreas estratégicas para ambas naciones.

Cooperación en seguridad, comercio y tecnología

De acuerdo con la Cancillería, el acercamiento con Israel tiene como objetivo impulsar la cooperación en sectores como seguridad, comercio, inversión, agricultura, ciencia y tecnología, además de reforzar la atención y el acompañamiento a los colombianos residentes en ese país.

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La nueva representación diplomática estará liderada por la embajadora Tania Gilinski, quien tendrá la tarea de convertir las oportunidades derivadas de esta alianza estratégica en resultados concretos para Colombia. El Gobierno destacó que la apertura de la embajada fue uno de los compromisos adquiridos por De la Espriella durante su campaña presidencial.

La decisión representa un giro en la política exterior colombiana frente a Israel, luego de que el Gobierno de Gustavo Petro rompiera relaciones diplomáticas con ese país en medio de los cuestionamientos a la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.

Ministerio de Asuntos Exteriores de Palestina condena la apertura de la embajada de Colombia

La reapertura de la representación diplomática también generó reacciones internacionales. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Palestina rechazó la decisión del Gobierno colombiano y calificó la apertura de la embajada como una acción contraria a los principios del derecho internacional.

"Este acto constituye una grave violación del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, así como una afrenta al pueblo palestino y a sus legítimos e inalienables derechos nacionales", señaló la cartera palestina en un comunicado.

Asimismo, la autoridad palestina exigió respeto por su estatus jurídico e histórico y pidió el cumplimiento de las resoluciones internacionales, árabes e islámicas relacionadas con el conflicto en Oriente Medio.