Marcela Reyes aparece en redes con homenaje a Yeison Jiménez: ¿causó polémica?

La muerte de Yeison Jiménez ha conmocionado al país entero ya que millones de colombianos hoy siguen lamentando el fatídico accidente aéreo que acabó con la vida del caldense y cinco personas más de su equipo de trabajo.

Las redes sociales se han convertido en un significativo espacio de recordación en donde varios famosos también han compartido imágenes en honor al intérprete de ‘Ni tengo ni necesito’. Este también fue el caso de Marcela Reyes, quien manifestó que sostuvo una gran amistad y cercanía con el cantante en vida.

Marcela Reyes recuerda a Yeison Jiménez

La mujer no dudó en hacer mención del cantante por medio de sus redes sociales ya que exaltó el amplio vínculo amistoso que sostuvieron durante varios años y su trabajo en conjunto desde sus inicios.

Así mismo, expresó su tristeza al tener que realizar dicho homenaje después de que se conociera la lamentable noticia, pues exaltó que estos deben realizarse en vida y no cuando un ser querido fallece.

“Es lamentable que los seres humanos esperemos a que suceda esto para hacer un homenaje o un tributo. Me duele un montón no habérselo hecho a mi amigo en vida, pero me queda la tranquilidad de que le dí mi admiración, mi respeto, mi amistad por muchos años que nos apoyamos… hubiera sido increíble que lo hubiera visto en vida”, explicó.

Finalmente, manifestó que dicho homenaje también lo hizo con el objetivo de que la familia del cantante se sintiera acompañada en medio del lamentable dolor que hoy los embarga.

Seguido de estas palabras, Reyes procedió a utilizar su consola para reproducir las canciones ‘Aventurero’ y ‘Por qué la envidia’ y realizar las respectivas mezclas propias de su estilo musical.

Reacciones al homenaje de Marcela Reyes a Yeison Jiménez

Por supuesto, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar ya que cientos de usuarios manifestaron su inconformidad con que la famosa hiciera uso de las pistas del cantante para dichas mezclas.

Otros comentarios señalaron directamente la vestimenta que esta utilizó y cuestionaron el objetivo real que, al aparecer, habría tenido con dicho video.