Aida Victoria se despachó contra Juliana Calderón: "Colgándose de la fama de un muerto"

Hay controversia entre Aida Victoria Merlano y Juliana Calderón luego de que esta última cuestionara públicamente la actitud de la creadora de contenido barranquillera durante el homenaje al cantante Yeison Jiménez, fallecido recientemente.

Según Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, la presencia de Aida Victoria en el acto conmemorativo le resultó inapropiada. En sus palabras, aseguró haberla visto “riendo” en un momento que, según su interpretación, debía estar marcado por “respeto”.

Las declaraciones de Juliana Calderón y el origen de la polémica

Durante una entrevista en Los 40, Juliana afirmó: “Me dio mucha rabia verla burlándose, mirándome y riéndose. No entiendo qué hacía allí: si estaba figurando o si de verdad era amiga de Yeison”.

La empresaria también compartió fragmentos de una experiencia personal relacionada con el accidente aéreo, explicando que acudió al lugar con la esperanza de que su pareja no estuviera entre las víctimas.

La respuesta de Aida Victoria Merlano

Ante el señalamiento, Aida Victoria respondió a través de sus historias de Instagram con un mensaje directo. “Yo no sabía que tenía que enviarte constancia de qué tan grande era mi vínculo con él para que entonces tú autorizaras mi ingreso”.

Añadió que las personas con las que se encontraba eran “sus amigos, que también son mis amigos”, y que el momento estuvo marcado por “risas y llantos despidiendo a un amigo”.

Uno de los fragmentos más citados de su respuesta fue: “Más bien cuestiónate si no es burla con el dolor de alguien más bien ir a una entrevista a colgarse de la fama de un muerto”. Merlano también aseguró que no había visto a Juliana en el evento y que desconocía la relación sentimental de esta con una de las víctimas.