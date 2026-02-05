“El dinero no puede comprar la felicidad”: el mensaje que le ganó burlas en redes sociales al hombre más rico del mundo

El magnate Elon Musk, que ostenta el título del hombre más rico del mundo con un patrimonio valorado en 775.000 millones de dólares, ha sacudido las redes sociales con una sorpresiva reflexión filosófica sobre su riqueza.

A través de la plataforma X, que adquirió en 2022 por la suma de 44.000 millones de dólares, el empresario afirmó que el poder adquisitivo tiene límites emocionales infranqueables.

"Quien dijo que 'el dinero no puede comprar la felicidad' realmente sabía de lo que hablaba", escribió Musk el miércoles, 4 de febrero, acompañando su mensaje con un emoticón de cara triste en un gesto que desató una oleada de reacciones.

La publicación superó los 66 millones de vistas en menos de 24 horas:

Para el mediodía del jueves, 5 de febrero, la publicación ya superaba los 66 millones de visualizaciones, convirtiéndose en un fenómeno viral que osciló entre la empatía de sus seguidores y la burla mordaz de sus detractores.

Este comentario resulta particularmente llamativo considerando la vertiginosa escala de su fortuna y los recientes hitos financieros que han consolidado su poder. Musk, que también dirige la compañía de autos eléctricos Tesla y la firma aeroespacial SpaceX, alcanzó el primer puesto del listado de multimillonarios a finales de mayo de 2024, superando al empresario francés Bernard Arnault.

Desde el 1 de febrero de 2026, su posición como líder económico mundial es indiscutible, respaldada además por un paquete de compensación aprobado por los accionistas de Tesla a finales de 2025, el cual podría elevar su valor neto hasta alcanzar el impresionante hito de 1 billón de dólares.

Musk ha podido cumplir cuanto sueño tiene en mente gracias a su capital:

A pesar de sus dudas públicas sobre la felicidad que otorga el dinero, sus vastos recursos son el motor de ambiciones que parecen sacadas de la ciencia ficción y de una influencia geopolítica sin precedentes.

Gracias a su capital, Musk financia su sueño de colonizar Marte a través de SpaceX, lidera la carrera de la computación avanzada con su startup de inteligencia artificial xAI y sostiene financieramente a figuras políticas de alto nivel, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.