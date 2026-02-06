Revelan las hipótesis detrás del cruel asesinato del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

En las últimas horas, el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos fue atacado a tiros cuando se desplazaba entre Fortul y Tame, en Arauca.

Dos de los escoltas del senador fueron vilmente asesinados, mientras que tres integrantes del equipo de trabajo que estaban secuestrados fueron liberados anoche.

El ministerio de Defensa ofreció hasta $200 millones de recompensa para quien ayude a capturar a los responsables de este ataque.

En el atentado fueron asesinados Wilmer Antonio Leal, conductor escolta adscrito a la UNP y Esmeli Manrique, del área de protección de la Policía Nacional.

El coronel Carlos Angarita, comandante de la Policía de Arauca, entregó detalles de las investigaciones del caso:

¿Quién está detrás del asesinato de los escoltas del senador Jairo Castellanos?

Coronel Carlos Angarita:

Las primeras pesquisas realizadas por los hombres, tanto de Policía Judicial e Inteligencia, apuntan al cartel del ELN como los autores materiales de este vil ataque y vil asesinato de los hombres de protección y nuestro patrullero, la Policía.

Sobre los secuestrados se conoció que a ellos los amordazan, les vendan los ojos, por el fin de que ellos no identifiquen los lugares por donde se están moviendo.

Seguramente, tipo 8:00 de la noche, les manifiestan que cojan esa vía hacia la parte alta, es decir, hacia el norte. Esa vía es la que comunica hacia Saravena, con el fin de que salieran de territorio.

Logramos establecer comunicación, primero con allegados. Posteriormente, ya nos informan que a la 1:20 de la mañana, estas tres personas llegan sanas y salvas, sin ninguna novedad, a Cúcuta.

¿Cómo garantizar la seguridad de los líderes políticos en los territorios?

Coronel Carlos Angarita:

Realmente nosotros siempre buscamos tener la información de los movimientos que hacen cada uno de los dirigentes o líderes políticos que se encuentran realizando las campañas.

Son importantes las reuniones que nosotros hacemos tanto con la seccional de protección como los líderes de cada una de las campañas, con el fin de que anticiparnos a las que nos informen los movimientos para así mismo nosotros hacer coordinaciones en los perímetros urbanos con nuestras unidades de Policía y con Ejército Nacional en los sectores rurales.

Lo importante de esto siempre es tener las comunicaciones claras. La fuerza pública debe y está en el deber de garantizar este proceso electoral.

¿Qué era lo que buscaba el ELN con el vil ataque contra el senador?

Coronel Carlos Angarita:

Desde horas de la mañana se venían presentando unos hechos, digamos que estaban movilizando las unidades tanto militares como Policía Nacional, dos hipótesis:

Pretendían de pronto hacerle algo al Senado, ya sea un secuestro, teniendo en cuenta que, si podemos ver los vehículos, ellos intentaron abrir la puerta de atrás y verificaron.

Estaban buscando realizar un bloqueo de esta zona, porque en esta zona, el Piedmonte Llanero tiene una característica particular que es la que comunica al centro del país con Arauca capital.

Entonces ellos han querido siempre tener el dominio de este sector, lo que obviamente con las actividades tanto militares como policiales les ha dificultado.

Ellos buscan generar terror de cualquier forma y esta es una de las formas de que ellos buscan generar el terror de creerse aún fuertes en territorio.