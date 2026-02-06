J Balvin confesó que se encuentra mal de salud: ¿Qué le sucedió al artista?

J Balvin, encendió las alarmas entre sus millones de seguidores. A través de sus plataformas digitales, el artista paisa reveló que no atraviesa su mejor momento físico debido a un percance de salud que lo ha mantenido en reposo absoluto en las últimas horas.

La noticia se dio a conocer mediante una serie de videos publicados en su cuenta oficial de Instagram. Allí, explicó que la causa de su malestar es una intoxicación, aunque no precisó si fue alimentaria o química.

A pesar de la debilidad física evidente, el colombiano optó por mantener su característico sentido del humor para tranquilizar a su comunidad global: "Me intoxiqué y estaba aprovechando esta luz para decirles que, aunque esté enfermo, me veo bello”, expresó.

J Balvin sigue brillando en el mundo artístico

El percance de salud de J Balvin ocurre apenas cinco días después de su destacada aparición en la gala de los Premios Grammy, celebrada el pasado 1 de febrero.

En dicho evento, el cantante desfiló por la alfombra roja junto a su esposa, la modelo argentina Valentina Ferrer, mostrando un semblante radiante que no hacía presagiar este cuadro clínico.

Actualmente, el cantante se encuentra recuperándose en la intimidad de su hogar, rodeado de su núcleo familiar. En los registros compartidos, se alcanzan a percibir las voces de Valentina y de su hijo, Río, quienes acompañan el proceso de rehabilitación del artista.

Aunque la intoxicación le ha impedido cumplir con su agenda habitual, Balvin dejó claro que se encuentra bajo cuidado médico y que la situación está bajo control, permitiéndose bromear sobre su aspecto físico incluso en medio del tratamiento.

Así reaccionaron los seguidores de J Balvin

La respuesta de los fanáticos no se hizo esperar. Las redes sociales se inundaron rápidamente de mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.

La preocupación de la audiencia radica en el historial de salud del cantante, quien siempre ha sido transparente sobre sus batallas personales.

Por ahora, J Balvin se mantendrá alejado de los escenarios por unos días mientras completa su recuperación. Este breve receso es visto por sus seguidores como un "respiro necesario" antes de que el artista retome la producción de sus nuevos proyectos musicales programados para este 2026.

Se espera que, una vez superada la intoxicación, el colombiano brinde más detalles sobre su evolución y regrese a los estudios de grabación para finalizar los lanzamientos que marcarán su agenda durante el presente año.