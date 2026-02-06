CANAL RCN
James Rodríguez vuelve a ilusionar: la publicación que hizo antes de firmar con Minnesota United

James Rodríguez volvió a ser tendencia tras una misteriosa publicación en redes, justo antes de firmar con Minnesota United. Su nuevo reto en la MLS.

Presidente de Nacional aclaró si existe posibilidad de fichar a James Rodríguez en 2026
Foto: @jamesrodriguez10

Noticias RCN

febrero 06 de 2026
06:41 a. m.
James Rodríguez volvió a ser tendencia en redes sociales justo cuando su futuro deportivo empieza a aclararse. Tras varios meses como agente libre, el volante colombiano está a punto de firmar con Minnesota United, equipo de la MLS que ya ultima detalles para concretar su llegada.

El talentoso mediocampista aterrizó el pasado jueves 5 de febrero en Mineápolis y, según fuentes cercanas, entre viernes y sábado se haría oficial su vínculo, inicialmente hasta diciembre de 2026, con cláusulas sujetas a rendimiento.

Antes de que el club haga el anuncio formal, el propio James Rodríguez dejó una pista que no pasó desapercibida.

La enigmática publicación de James Rodríguez antes de firmar

En sus redes sociales, el cucuteño compartió una historia con tres emojis: una montaña, uno que representa frío y un reloj. Una combinación que muchos interpretaron como un guiño directo a su llegada a Minnesota.

Este sería el contrato que tendría James Rodríguez con su nuevo equipo
El mensaje, breve pero contundente, fue suficiente para disparar las reacciones de sus seguidores, que celebran su regreso a la competencia oficial tras cerrar etapa en Club León el pasado diciembre.

A sus 34 años, James sabe que necesita continuidad y ritmo, luego de un periodo sin club que lo obligó a entrenar por su cuenta mientras definía su futuro.

Minnesota United apuesta por su talento y experiencia

Desde el entorno del equipo estadounidense aseguran que el fichaje responde al nuevo proyecto deportivo liderado por el técnico Cameron Knowles, quien busca un estilo más ofensivo y creativo.

James Rodríguez sorprende y este sería su nuevo equipo: “Aquí vamos”
En ese plan, James encaja como el cerebro del mediocampo, especialmente por su visión de juego y su precisión en las jugadas a balón parado, un aspecto que ya era fortaleza del club en 2025.

Aunque aún no se conocen cifras oficiales del contrato, trascendió que el acuerdo incluiría opciones de extensión dependiendo del desempeño del colombiano.

Para James Rodríguez, esta firma representa mucho más que un simple traspaso, pues es la oportunidad de relanzar su carrera en un entorno competitivo, recuperar protagonismo y llegar en óptimas condiciones al gran objetivo que tiene en mente. Su publicación lo dijo todo: el reloj ya empezó a correr.

