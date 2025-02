"No aclare tanto que oscurece": Mariana Zapata desmiente a Karina García

La polémica entre Karina García y Mariana Zapata, participantes del reality La Casa de los Famosos Colombia, continúa generando fuertes reacciones en redes sociales.

La disputa, que involucra acusaciones y comentarios cruzados, no deja de ser un tema caliente en la esfera pública, con cada una de las involucradas defendiendo su versión de los hechos.

Sofía Avendaño inicia la controversia en vivo

Todo comenzó en una gala en vivo del programa, cuando Sofía Avendaño, quien fue eliminada de la competencia, lanzó acusaciones serias sobre Karina García.

Según Sofía, la influenciadora habría orquestado un 'complot' para evitar que Mariana Zapata ingresara a La Casa de los Famosos Colombia. A pesar de la acusación pública, Karina negó categóricamente haber participado en tales planes, insistiendo en su inocencia.

Sin embargo, la historia tomó un giro inesperado cuando Mariana Zapata decidió romper su silencio y pronunciarse al respecto en una transmisión en vivo. Fue entonces cuando, visiblemente afectada, Mariana reveló que, al igual que muchos, se enteró por las palabras de Sofía sobre el supuesto complot de Karina. La influenciadora se mostró molesta y dolida por la situación, criticando a su examiga y exigiendo que la verdad saliera a la luz. "Ojalá se quede para que siga desenmascarándose ella misma", comentó, refiriéndose a la naturaleza del reality, en donde las cámaras graban constantemente a los participantes, revelando sus verdaderos comportamientos.

La relación con Blessd

Además de la disputa por el ingreso al reality, la relación pasada entre Karina García y el cantante Blessd también ha sido un tema de controversia. Mariana, al ser cuestionada sobre los rumores de un triángulo amoroso, prefirió no entrar en detalles, diciendo que no quería reavivar un tema que ya había quedado atrás. “Que ella diga lo que quiera, no aclare tanto que oscurece”, expresó, sugiriendo que las aclaraciones innecesarias solo complican aún más la situación.

El drama entre Karina García y Mariana Zapata sigue siendo uno de los momentos más comentados de La Casa de los Famosos Colombia, y parece que, por ahora, la tensión entre ambas continuará siendo un tema candente para los seguidores del programa.