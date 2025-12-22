Crucial obra en Bogotá superó el 74% de avance y podría estar lista en 2026: movilidad mejoraría

La avenida 68 es una de las obras que mayor interés genera en Bogotá. Por un lado, se debe tener en cuenta que es una vía concurrida diariamente, incluyendo fines de semana y festivos.

Su importancia radica en que es una conexión vital para el sur con el norte. Sumado a ello, se espera que cuente con Transmilenio, lo cual sería un hito para el transporte público y le agregaría una troncal.

¿En qué va la avenida 68?

Antes de que se acabe el 2025, el Instituto de Desarrollo Urbano hizo una visita al sector que se entrelaza con la calle 100, carrera 48 y novena. Este tramo justamente está incluido en las obras de Transmilenio, concretamente del grupo 9.

La obra cuenta con 2.23 kilómetros, tres carriles de tráfico mixto y uno exclusivo para el servicio de transporte público. Asimismo, contará con dos vías de sobrepaso entre estaciones.

De igual forma, dispondrá de 40.115 metros de espacio público (13.682 de zonas verdes) y 3.1 kilómetros de ciclorruta.

La innovadora metodología de la obra

Orlando Molano, director de la entidad, destacó que la construcción pasó el 74.59% de avance. Además, entregó detalles sobre el aspecto innovador que ha tenido.

“Cuando llegamos (en enero de 2024), estaba en un 32% y ya está por encima del 74%”, afirmó Molano, mencionando que en 2026 podría estar completa: “Nos va a permitir mejorar la movilidad, la seguridad y, sobre todo, la calidad de vida”.

Lo innovador ha estado en la metodología empleada, conocida como Pipe Jacking. Hace referencia a una construcción subterránea con la que las tuberías pueden ser instaladas sin abrir zanjas. En la arquitectura e ingeniería moderna, es un método que acorta el tiempo de espera para la entrega.

Para este sector de la avenida 68, se puso en marcha una construcción de seis metros de profundidad y 2.5 kilómetros de largo. Un punto a favor es que no se ha tenido que obstruir el flujo vehicular.