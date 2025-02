FOTOS: Karina García antes de sus cirugías estéticas, así se veía

Karina García, quien en menos de dos semanas ha causado revuelo como participante de La Casa de los Famosos Colombia 2, ha sido el centro de atención debido a sus diferencias con otros participantes, además de que su pasado y su transformación personal han salido a la luz.

La modelo y creadora de contenido ha capturado el interés del público, que sigue de cerca su historia y evolución, tanto dentro como fuera del reality.

Un pasado como auxiliar de enfermería y su transición a las redes sociales

Antes de ser conocida por su actividad como influenciadora, Karina García llevaba una vida completamente distinta. Nacida en Yolombó, un municipio de Antioquia, comenzó su carrera profesional como auxiliar de enfermería. Durante ocho años trabajó en varios hospitales de Medellín, desempeñándose en diversas áreas como urgencias, maternidad, pediatría, y especialmente en un hospital mental de la ciudad.

En una reciente entrevista, García compartió que, a pesar de los desafíos de su profesión, el trabajo en salud le permitió formarse como persona y le dio de comer. Sin embargo, las condiciones laborales, como el bajo salario en Colombia en comparación con otros países, la llevaron a tomar una difícil decisión.

“Lo que me formó como ser humano fue la enfermería. No nos digamos mentiras, es muy mal paga en el país. Aunque en Estados Unidos es una profesión bien valorada, en Colombia no lo es”, expresó Karina. Tras sentir que no era feliz en este campo, García empezó a explorar otras posibilidades. Primero, comenzó a hacer algunas actividades como actriz, aunque inicialmente lo hacía por diversión. Poco después, el modelaje llegó a su vida, y fue este cambio el que marcó su transición hacia las redes sociales, donde empezó a compartir contenido sobre belleza y salud.

De influencer a participante en La Casa de los Famosos Colombia 2

El cambio en su vida fue radical, y con el tiempo, Karina García se sumergió en el mundo de las redes sociales, creando una comunidad fiel de seguidores.

Es en esta etapa de su vida cuando se sometió a varios procedimientos estéticos para mejorar su imagen, lo que también se ha convertido en un tema de conversación entre sus seguidores y en el ámbito público. Esta transformación ha sido tan notoria que incluso compartió fotos de su época como enfermera en redes sociales, mostrando su antes y después.