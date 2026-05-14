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“Soy la hermosa”: Mariana Zapata estalla contra Beba en La Casa de los Famosos

La mujer manifestó su impacto ante los señalamientos por parte de su compañera de juego.

Foto: Canal RCN.
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mayo 14 de 2026
01:26 p. m.
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Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 están a punto de llegar a la semifinal y todos han manifestado su deseo por continuar en la competencia para lograr el premio mayo de los 400 millones de pesos.

Sin embargo, los enfrentamientos en el juego no se han hecho esperar ya que varios de los famosos han sostenido serios enfrentamientos que han llegado traspasar la barrera de su realidad al mundo exterior.

Este ha sido el caso de Mariana Zapata y Beba de la Cruz, quienes se han enfrentado en los días más recientes al haber finalizado su amistad por las grandes diferencias que hoy las separa a ambas.

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Mariana Zapata estalló contra Beba de la Cruz

Uno de los enfrentamientos más virales de las últimas semanas en la competencia ha sido el de Beba y Mariana, pues ahora la famosa resucitada en el juego se ha ido en contra de la antioqueña al contar con información y contexto del mundo exterior.

Durante una de las galas más recientes, la barranquillera tildó a su compañera de ser “moza” de Juanda Caribe por lo que las reacciones tanto por fuera como dentro del recinto no se hicieron esperar.

Tras el comentario, Zapata decidió dirigirse al cuarto del maquillaje para hablar frente a las cámaras y sacar sus propias conclusiones sobre el calificativo negativo que su contrincante expresó. Según sus comentarios, no ha cometido acciones que alteren la relación que Juanda Caribe posee en el mundo exterior.

Así mismo, recalcó que no posee información del mundo exterior. Por esto, expresó sentirse descontextualizada sobre los sucesos que se han desarrollado desde su ingreso a La Casa de los Famosos Colombia.

“Ahora me dijo que soy la moza de Juanda, de Colombia, yo no sé cómo fue qué me dijo. A estas alturas del juego me digas eso a mí (...) y tanto tiempo que lo pensó y se lo guardó. Si para ella soy la hermosa, pues bien, pero para mí no es así. Para mí una moza es una persona que se mete con alguien en una cama, se besan, se acuestan, están juntos y yo con Juanda lo único que estoy es junta en el juego”, expresó.

Finalmente, reveló que dichas afirmaciones podrían perjudicar su imagen en el mundo exterior por lo que exaltó que en la actualidad no posee pareja sentimental ni ningún otro tipo de compromiso.

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Alexa volvió a La Casa de los Famosos

Por otro lado, la famosa creadora de contenido llegó nuevamente al recinto como la asistente de la IA. Tuvo la labor de poner a prueba a todos los participantes al personificar un robot y realizar comentarios frente a todos en tercera persona.

Uno de los momentos más especiales corresponde a su interacción con Alejandro Estrada, quien le manifestó su felicidad por tenerla de regreso a la casa más famosa del país.

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