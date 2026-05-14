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¿Quién es más inteligente: el hijo mayor o el menor? Estudios responden

La ciencia responde cuál hijo tendría mayor coeficiente intelectual: ¿el mayor, el del intermedio o el menor?

Coeficiente intelectual
Foto: Freepik

Noticias RCN

mayo 14 de 2026
01:09 p. m.
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Un estudio internacional sobre orden de nacimiento y desarrollo cognitivo concluyó que, en promedio, los hijos mayores tienden a obtener puntuaciones ligeramente más altas en pruebas de coeficiente intelectual frente a sus hermanos menores.

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La investigación analizó miles de familias y encontró diferencias pequeñas, pero repetidas, entre el primer hijo y los demás.

La relación entre el orden de nacimiento y la inteligencia ha sido estudiada durante décadas por psicólogos y científicos sociales. Aunque no determina el éxito de una persona, sí ha generado debate sobre cómo influye la dinámica familiar en el desarrollo intelectual.

¿Por qué el hijo mayor tendría un coeficiente intelectual más alto?

Uno de los estudios más citados sobre este tema fue realizado por investigadores de la Universidad de Edimburgo y la Universidad de Sídney, quienes analizaron datos de miles de niños desde la infancia hasta la adolescencia.

Según los resultados, los hijos mayores suelen recibir más atención exclusiva de los padres durante los primeros años de vida, una etapa clave para el desarrollo cognitivo.

Además, tienden a participar más en conversaciones con adultos y asumir roles de enseñanza con sus hermanos menores, lo que puede fortalecer habilidades intelectuales.

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La investigación encontró que las diferencias en el coeficiente intelectual existen desde edades tempranas, aunque suelen ser pequeñas. En promedio, el hijo mayor obtuvo puntuaciones ligeramente superiores frente al segundo o tercer hijo.

Los expertos aclararon que esto no significa que los hermanos menores tengan menos capacidades, ya que factores como educación, entorno familiar, hábitos y oportunidades influyen mucho más en el desarrollo personal.

¿El hijo menor o el mediano tienen otras ventajas?

Aunque el estudio relacionó al hijo mayor con mejores resultados en pruebas cognitivas, otras investigaciones señalan que los hijos menores y medianos pueden desarrollar habilidades distintas.

Por ejemplo, algunos expertos sostienen que los hermanos menores suelen adaptarse mejor socialmente, ser más creativos o asumir más riesgos, mientras que los hijos medianos tienden a desarrollar capacidades de negociación y mediación dentro de la familia.

Los investigadores también advierten que el coeficiente intelectual no define completamente la inteligencia de una persona ni predice su futuro profesional o emocional.

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En la actualidad, el debate sobre el orden de nacimiento sigue abierto y continúa siendo objeto de análisis en áreas como la psicología, la educación y las ciencias del comportamiento.

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