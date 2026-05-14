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Néstor Lorenzo reveló detalles de conversación íntima con James Rodríguez por su momento deportivo

James Rodríguez y el DT Néstor Lorenzo hablaron en una conversación íntima sobre el momento deportivo del jugador y su preparación para la Selección Colombia.

Néstor Lorenzo y James
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 14 de 2026
11:23 a. m.
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Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, habló este jueves 14 de mayo en rueda de prensa en la Federación Colombiana de Fútbol sobre la situación de James Rodríguez, uno de los referentes del equipo nacional.

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El entrenador reveló detalles de una conversación personal con el volante, en medio de su actualidad con pocos minutos en el Minnesota United FC de la MLS y su proceso para recuperar ritmo competitivo de cara a los próximos retos de la Tricolor.

La charla entre Lorenzo y James Rodríguez

El técnico argentino explicó que ha seguido de cerca la evolución del capitán colombiano y cómo le ha insistido en la importancia de mantener continuidad para llegar en mejor forma a la competencia internacional.

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"Son charlas íntimas como digo, pero voy a decir cómo fue... yo a James lo conozco desde hace mucho tiempo. Desde los 17 o 18 años desde que lo citábamos con Pékerman y yo le dije a James que por demorarse tanto en encontrar club, no va a encontrar minutos. James esa conducta la ha tenido y le ha costado encontrar ritmo de juego, si jugás poco debe hacer un complemento físico para llegar a un rendimiento mejor, pero tu rendimiento físico no va a mejorar a partir de los minutos que estaba jugando cuando yo llegué. Cada vez que entra hace cosas distintas, pero necesita un mejor ritmo de juego.

Entonces está trabajando aparte. Le dimos un plan. Él tiene un entrenador personal, porque quiere llegar de la mejor manera. Anoche se le vio bien, le falta, pero vamos a ver cómo lo ponemos, pero va a estar a disposición en los 26. Es el capitán del equipo y me consta la disposición que ha tenido con nosotros".

James Rodríguez y su preparación para el futuro

Lorenzo también destacó que el mediocampista está siguiendo un plan de trabajo especial para mejorar su condición física y adaptarse al ritmo que exige la Selección Colombia en la actualidad.

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Aunque reconoció que todavía no está en su mejor nivel, el entrenador aseguró que su calidad sigue siendo clave dentro del grupo. El cuerpo técnico confía en que, con continuidad y preparación, James pueda llegar en óptimas condiciones para liderar al equipo en los próximos compromisos internacionales.

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