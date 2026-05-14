“Ley de punto final”: Santiago Botero propone indulto a delitos cometidos por peligrosos criminales

El empresario paisa y candidato presidencial Santiago Botero lanzó durante su paso por Candidatos en la Redacción de Noticias RCN una polémica propuesta durante una entrevista en la que abordó temas de seguridad y justicia.

Con un lenguaje directo, aseguró que “la corrupción genuinamente debería tener pena de muerte, como existió en la Constitución de 1810”, y planteó que la decisión final debería ser sometida a un referéndum ciudadano.

Botero explicó que su concepto de “balín” hace referencia a una medida certera contra los corruptos: “Balín es bala para eso, pero también es certero”. Según él, la impunidad en el país alcanza el 95%, lo que convierte al delito en “un buen negocio y de bajo riesgo”.

Propuesta de referéndum y concesión de cárceles

El candidato insistió en que no impondría la medida de manera unilateral: “Si los colombianos deciden que vamos a dar pena de muerte a los corruptos y violadores, es una decisión de ellos, no mía”. Además, anunció que entregaría la administración de las cárceles en concesión, argumentando que el Estado no tiene la capacidad ni el “know how” para gestionarlas.

Botero también señaló que su propuesta se enmarca en una visión religiosa: “Romanos 13:4 dice que Dios no le da la espada a la autoridad en vano. Si los colombianos me eligen, yo soy la autoridad”.

Ley de punto final y límites a la justicia

El aspirante presidencial planteó una “ley de punto final” a partir del 7 de agosto de 2026, con la cual no se juzgarían delitos cometidos antes de esa fecha. “No podemos pelar a toda la sociedad porque todos de alguna manera hemos hecho algo malo”, dijo, aclarando que la excepción serían los asesinos seriales y los violadores.

Botero concluyó que su propuesta busca frenar la inseguridad y la corrupción que, según él, han permeado la justicia y debilitado la confianza ciudadana: “Cada día asesinan 37 personas y solamente pagan dos asesinos. Dígame cómo más puedo hacer si la gente no le tiene miedo a delinquir”.