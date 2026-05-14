Juez ordena regresar a Estados Unidos a una colombiana deportada al Congo

Un juez federal de Estados Unidos ordenó el regreso de la colombiana Adriana María Quiroz Zapata al país norteamericano, tras determinar que la administración de Donald Trump probablemente actuó de forma ilegal al deportarla a República Democrática del Congo en abril de este año.

El fallo fue emitido por el juez federal Richard J. Leon, quien señaló que el Gobierno estadounidense envió a la mujer al Congo pese a que las autoridades congoleñas habían rechazado formalmente recibirla. Según documentos judiciales citados en el caso, el Ministerio del Interior congoleño argumentó que no podía garantizarle atención médica adecuada debido a sus condiciones de salud.

Quiroz Zapata, de 55 años, padece diabetes, hiperlipidemia e hipotiroidismo, de acuerdo con su abogada. El juez sostuvo que la legislación federal sí permite deportaciones a países distintos al de origen, pero únicamente cuando la nación receptora acepta recibir a la persona deportada.

¿Por qué un juez ordenó el regreso de una colombiana deportada al Congo?

En su decisión, el juez ordenó a la administración informar antes del viernes 15 de mayo qué medidas adoptará para facilitar el retorno de la colombiana a Estados Unidos.

La decisión judicial recordó además el caso de Kilmar Armando Abrego García, un hombre de Maryland deportado erróneamente a El Salvador y cuyo retorno también fue ordenado por los tribunales estadounidenses. El juez Leon citó ese antecedente dentro de su resolución de tres páginas.

¿Qué dijo la colombiana deportada sobre su situación en el Congo?

Antes del fallo, Quiroz Zapata aseguró en una entrevista que permanecía encerrada permanentemente en un hotel ubicado cerca de Kinshasa, capital congoleña, junto a otros 14 migrantes deportados por la administración Trump. “Estoy en mi habitación las 24 horas del día. Tengo miedo todo el tiempo”, relató.

Según el expediente migratorio, la mujer huyó de una expareja vinculada a la Policía Nacional de Colombia, a quien acusó de haberla violado y golpeado reiteradamente. En 2025, un tribunal migratorio estadounidense determinó que no podía ser enviada de regreso a Colombia porque probablemente enfrentaría tortura o persecución.