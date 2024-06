Martha Bolaños sin pelos en la lengua: confesó con quién tendría una relación en La Casa de los Famosos

No cabe duda que una de las salidas que hizo mayor eco en la Casa de los Famosos fue la de Martha Isabel Bolaños. La reconocida actriz se convirtió en la séptima finalista al obtener la mayor cantidad de votos negativos por parte del público.

Además de su valentía y carácter demostrado en la casa de los famosos, la popular 'pupuchurra' fue una de las más polémicas por las confrontaciones que tuvo con otros compañeros como Karen Sevillano, La Segura y demás.

Ahora, tras su salida, la actriz se ha pronunciado en diversos medios de comunicación sobre lo que fue su paso por la casa y las diversas relaciones sociales que tuvo con sus otros compañeros.

Martha Bolaños confesó con que exparticipante tendría una relación

De acuerdo con lo expresado en 'El mañanero' de 'La Mega', 'La Pupuchurra' llenó de elogios al modelo y empresario Juan David Zapata, a quien también consideró uno de los más "coquetos" del 'reality'.

"Quise juguetear, pero me lo ganó Sandra y pues ya ni modo, lo dejé irse con ella", dijo la actriz. "Me parece un hombre muy guapo, es seductor, buen conversador, pilo, yo sí me ilusioné con él, pero es que era bien coqueto, le cayó a todas, vino Sandra y se lo quedó, así que me hice a un lado", dijo.

"Nos dimos un ‘piquito’ con tapabocas, pero me encantó y quedé con ganas de más", manifestó la bailarina en el formato radial sobre los acercamientos que ambos tuvieron en el inicio del programa.

Al ser consultada por una posible relación con Miguel Melfi, participante con el que tuvo algunos acercamientos, la actriz fue certera en decir que no tendría nada. "Cero, es cero, no me gusta, no pasa nada", declaró.

Martha Bolaños respondió a sus críticos

Sobre el sufrimiento en la casa, agregó que "obviamente no quería salir. Me veía en la final, siento que pagué un precio altísimo de dolor, de energía, de todo, pero bueno, lo importante es que alcancé a transformar muchas cosas que quería y salí en paz, salí con alegría".

"Es impresionante, pero es tanta la energía que siento de ustedes que esos comentarios negativos no me tocan para nada. Me da ternura, amor. A toda esa gente que no me quieren les mando un abrazo. Que estén bien".