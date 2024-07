Dominica Duque y el confuso reto en MasterChef Celebrity Colombia

La periodista Dominica Duque, participante en MasterChef Celebrity, se enfrentó a un complicado reto por equipos que generó confusión y tensión entre sus compañeros.

A pesar de contar con ventajas tras ganar el reto anterior junto a la actriz Cony Camelo, Dominica no logró entender completamente las instrucciones del desafío, lo que llevó a dificultades en la cocina.

Un Reto Malinterpretado

El reto consistía en que cada equipo debía preparar una entrada, un plato fuerte y un postre, trabajando en relevos. Cada participante ingresaba a la cocina 20 minutos después de su compañero y debía continuar la preparación siguiendo la ruta dejada por el anterior. Dominica, al ser la líder del equipo azul, inició preparando la entrada, creyendo que las preparaciones debían hacerse en el orden en que ingresaban a la cocina. Esto generó una gran confusión, ya que no dejó instrucciones claras sobre qué debían preparar sus compañeros.

Juan Pablo Llano, integrante del equipo azul, expresó su frustración: "Dominica no entendió la prueba y era dejar la hoja de ruta marcada desde el principio". Caterine Ibargüen también señaló la dificultad de seguir un orden cuando la líder no comprendió el reto. Dominica admitió su falta de audacia al no dejar pistas: "En la cocina por ahora no me siento la más confiada del mundo. No tuve la audacia de dejarles pistas".

Reacciones y Soluciones del Equipo Azul

A pesar del desconcierto inicial, el equipo azul intentó resolver la situación de la mejor manera posible. Roberto Cano, encargado del postre, comentó que habría hecho algo más elaborado si hubiera tenido más tiempo: "El tiempo no me dio para hacer algo mejor, sino para resolver con el poco tiempo que tuve". Juan Pablo Llano destacó que, a pesar de las dificultades, lograron sacar adelante las preparaciones: "Haber logrado lo que hicimos de la manera en que fue le dio satisfacción".

Caterine Ibargüen también expresó que hicieron lo mejor que pudieron con el tiempo limitado y la falta de guía: "Se hizo lo que se pudo". La experiencia dejó una lección importante para el equipo, quienes esperan hacerlo mejor en el siguiente reto para evitar el delantal negro.

Con esta prueba, queda claro que la comunicación y el entendimiento son esenciales en la cocina de MasterChef Celebrity. Dominica y su equipo azul se enfrentarán a nuevos desafíos, con la esperanza de mejorar su desempeño y aprender de los errores cometidos.