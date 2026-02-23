Jhonny Rivera y Jenny López celebraron su matrimonio con multitudinaria asistencia en Pereira

Jhonny Rivera y Jenny López son tendencia nacional tras haber celebrado, en las horas más recientes, su matrimonio católico en Pereira, Risaralda. Tras varios meses desde su compromiso, que se llevó a cabo en medio del primer concierto del pereirano en el Movistar Arena de Bogotá, los cantantes hicieron oficial su unión matrimonial.

La famosa pareja dio el sí definitivo en medio de una celebración que convocó a cientos de fanáticos de ambos en las inmediaciones del templo.

Boda de Jhonny Rivera y Jenny López

La gran celebración se llevó a cabo el domingo 22 de febrero, una fecha que quedará marcada para la historia de ambos cantantes, quienes hicieron oficial su relación en el año 2023. Por medio de las redes sociales del cantante, se lograron observar algunos de los detalles previos al inicio de la ceremonia, pues el intérprete de ‘El intenso’ decidió llegar al recinto en compañía de su público.

Rivera optó por recorrer las calles de su ciudad natal en un Jeep clásico destapado, mientras que cientos de fanáticos se aglomeraron detrás de las vallas que fueron puestas para evitar el paso de los ciudadanos al recorrido del artista. No obstante, su boda no fue impedimento para que bajara del vehículo y saludara a sus seguidores de la mano.

Así mismo, el cantante compartió los instantes previos a su boda en compañía de su hijo Andy Rivera, quien también participó en distintos actos durante la fiesta.

La celebración contó con un sin fin de amigos y celebridades, quienes capturaron varios de los instantes como la llegada de ambos a la iglesia y el momento en el que los dos caminaron por el recinto para disponerse a escuchar la liturgia del día.

Otro de los momentos más significativos de la celebración fue cuando Rivera y López dieron el sí definitivo que se cerró por medio de un romántico beso.

¿Qué pasó en la boda de Jhonny Rivera?

Tras la celebración eucarística, el cantante reveló que sufrieron algunos retrasos en el itinerario debido a una fuerte lluvia que se desató tras salir del templo.

Sin embargo, dicho suceso no fue impedimento para que la celebración se llevara a cabo, pues el artista también reveló detalles del pastel que se usó para la ceremonia, algunos de los invitados y el especial momento en el que su hijo Andy entonó una sentida canción para los novios.