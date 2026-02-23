CANAL RCN
Tendencias

Jhonny Rivera y Jenny López celebraron su matrimonio con multitudinaria asistencia en Pereira

Los famosos cantantes celebraron su matrimonio en medio de su amplia fanaticada por las calles de Pereira.

Foto: IG @jennylopez_oficial y @jhonnyrivera
Foto: IG @jennylopez_oficial y @jhonnyrivera

Noticias RCN

febrero 23 de 2026
03:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Jhonny Rivera y Jenny López son tendencia nacional tras haber celebrado, en las horas más recientes, su matrimonio católico en Pereira, Risaralda. Tras varios meses desde su compromiso, que se llevó a cabo en medio del primer concierto del pereirano en el Movistar Arena de Bogotá, los cantantes hicieron oficial su unión matrimonial.

La famosa pareja dio el sí definitivo en medio de una celebración que convocó a cientos de fanáticos de ambos en las inmediaciones del templo.

Nicolás Arrieta habla por primera vez tras su eliminación de La Casa de los Famosos Colombia
RELACIONADO

Nicolás Arrieta habla por primera vez tras su eliminación de La Casa de los Famosos Colombia

Boda de Jhonny Rivera y Jenny López

La gran celebración se llevó a cabo el domingo 22 de febrero, una fecha que quedará marcada para la historia de ambos cantantes, quienes hicieron oficial su relación en el año 2023. Por medio de las redes sociales del cantante, se lograron observar algunos de los detalles previos al inicio de la ceremonia, pues el intérprete de ‘El intenso’ decidió llegar al recinto en compañía de su público.

Rivera optó por recorrer las calles de su ciudad natal en un Jeep clásico destapado, mientras que cientos de fanáticos se aglomeraron detrás de las vallas que fueron puestas para evitar el paso de los ciudadanos al recorrido del artista. No obstante, su boda no fue impedimento para que bajara del vehículo y saludara a sus seguidores de la mano.

Así mismo, el cantante compartió los instantes previos a su boda en compañía de su hijo Andy Rivera, quien también participó en distintos actos durante la fiesta.

La celebración contó con un sin fin de amigos y celebridades, quienes capturaron varios de los instantes como la llegada de ambos a la iglesia y el momento en el que los dos caminaron por el recinto para disponerse a escuchar la liturgia del día.

Otro de los momentos más significativos de la celebración fue cuando Rivera y López dieron el sí definitivo que se cerró por medio de un romántico beso.

Melissa Gate se fue de frente contra participante de la Casa de los Famosos antes de su ingreso: "quiero golpearlo pero..."
RELACIONADO

Melissa Gate se fue de frente contra participante de la Casa de los Famosos antes de su ingreso: "quiero golpearlo pero..."

¿Qué pasó en la boda de Jhonny Rivera?

Tras la celebración eucarística, el cantante reveló que sufrieron algunos retrasos en el itinerario debido a una fuerte lluvia que se desató tras salir del templo.

Sin embargo, dicho suceso no fue impedimento para que la celebración se llevara a cabo, pues el artista también reveló detalles del pastel que se usó para la ceremonia, algunos de los invitados y el especial momento en el que su hijo Andy entonó una sentida canción para los novios.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Nicolás Arrieta habla por primera vez tras su eliminación de La Casa de los Famosos Colombia

La casa de los famosos

Melissa Gate se fue de frente contra participante de la Casa de los Famosos antes de su ingreso: "quiero golpearlo pero..."

Artistas

¡Robbie Williams se presentará por primera vez en Colombia!: fecha, lugar y boletería

Otras Noticias

Antártida

Ciencia bajo las aguas: hidrógrafos del ARC Simón Bolívar trazan el relieve oculto en la Antártida

Los perfiles batimétricos obtenidos ofrecen información clave para la navegación en mares poco estudiados.

México

¿Cómo está la situación actual en México? Presidenta se pronunció tras la muerte de ‘El Mencho’

¿Cómo se encuentra México este lunes 23 de febrero? La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció.

Dólar

Así cerró el dólar hoy en Colombia: alza marca la jornada del 23 de febrero

Jarlan Barrera

Sorpresa total: Jarlan Barrera se queda en el FPC y será anunciado por su nuevo equipo

Cuidado personal

La higiene oral ya no es solo cepillarse: así es el nuevo ritual de bienestar que empieza en la boca