Ciencia bajo las aguas: hidrógrafos del ARC Simón Bolívar trazan el relieve oculto en la Antártida

La tripulación del buque científico ARC Simón Bolívar se encuentra en la recta final de una travesía que ya suma 80 días desde su zarpe en Cartagena.

Este lunes 23 de febrero, fondeados en Puerto Williams, el puerto más austral del mundo, los marinos colombianos se preparan para iniciar la maniobra de zarpe y navegar por los canales patagónicos rumbo a Punta Arenas, primer destino en su camino de regreso a casa.

Levantamiento hidrográfico en la Antártida

Durante su misión, el ARC Simón Bolívar realizó levantamientos hidrográficos en el estrecho de Bransfield y en el estrecho de Gerlach.

"Se estimaba levantar alrededor de unos 450 50 km cuadrados de datos y eso alrededor de unas 250 millas lineales en cuanto a desplazamientos del buque. Ese era el objetivo principal. Se levantaron 560 km cuadrados aproximadamente, se cumplieron con los dos objetivos de los dos polígonos a levantar", explicó Juan David Santana, jefe de campo de Hidrografía.

El trabajo permitió obtener aproximadamente 40.000 km² de datos, revelando relieves submarinos, depresiones y formaciones volcánicas. César Bonilla, técnico hidrógrafo, detalló: "Los cuales encontramos un talud con una depresión que varía entre los 1200 m hasta los 200 aproximadamente. Eso es más o menos dentro del polígono número uno que tenemos previsto levantar. Posterior a ello encontramos unas zonas muy planas, muy llanas y ese tipo de trabajo ya se adelantará mucho más a profundidad en Cartagena".

Ciencia y seguridad para futuras navegaciones

Los perfiles batimétricos obtenidos ofrecen información clave para la navegación en mares poco estudiados. "Podemos ver un perfil eh en donde donde nos demuestra la forma del fondo, donde podemos ver las profundidades que van desde los 200 m hasta las más profundas que son de 1200 m", señaló Adrián Tous, técnico hidrógrafo.

Detrás de cada línea trazada está el esfuerzo silencioso de los hidrógrafos colombianos, quienes dedicaron horas a escuchar el eco del fondo marino.

Su trabajo no solo aporta conocimiento científico para Colombia, sino también seguridad para futuras expediciones en uno de los territorios más enigmáticos del planeta.